Νίκος Ρωμανός: «Δεν έχω καμία σχέση» - Τι κατέθεσε για την έκρηξη στους Αμπελόκηπους

Ο Νίκος Ρωμανός αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση έκρηξης στους Αμπελόκηπους. Τι είπε για το αποτύπωμα και οι απολογίες των συγκατηγορουμένων.

Κατηγορηματικά αρνήθηκε κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση της έκρηξης στους Αμπελόκηπους ο Νίκος Ρωμανός, κατά την απολογία του ενώπιον του δικαστηρίου.

«Δεν έχω καμία σχέση με την υπόθεση», τόνισε, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για πράξεις που δεν έχει διαπράξει, επισημαίνοντας πως στο παρελθόν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις επιλογές του όταν αυτό συνέβαινε.

Το αποτύπωμα και η υπερασπιστική γραμμή

Κεντρικό στοιχείο της δικογραφίας αποτελεί ένα μερικό δακτυλικό αποτύπωμα που εντοπίστηκε σε σακούλα, μέσα στην οποία φέρεται να είχε τοποθετηθεί όπλο.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει πώς βρέθηκε το αποτύπωμά του εκεί, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να εξηγήσει τη διαδρομή του αντικειμένου και απορρίπτοντας κάθε σχέση με τους κατηγορουμένους, πλην ενός προσώπου που -όπως κατέθεσε- εμπλέκεται για αντίστοιχο εύρημα.

Κατά την απολογία του, ο Ρωμανός αναφέρθηκε εκτενώς στην περίοδο μετά την αποφυλάκισή του το 2019, περιγράφοντας τις προσπάθειες επανένταξης στην κοινωνία, την αναζήτηση εργασίας και τη συμμετοχή του σε κοινωνικές και πολιτικές δράσεις.

Οι εκδοχές για το αποδεικτικό στοιχείο

Στη διάρκεια της διαδικασίας τέθηκαν διαφορετικά σενάρια σχετικά με το πώς το αποτύπωμα βρέθηκε στη σακούλα: είτε μέσω άμεσης χρήσης, είτε μέσω τυχαίας μεταφοράς, είτε ακόμη και ως ενδεχόμενο «φύτεμα» στοιχείου.

Ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει καμία από τις εκδοχές, αποκλείοντας ωστόσο κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να έχει έρθει σε επαφή με όπλο.

Οι απολογίες των συγκατηγορουμένων

Νωρίτερα, δύο ακόμη κατηγορούμενοι αρνήθηκαν επίσης κάθε ποινική εμπλοκή. Η δεύτερη κατηγορούμενη υποστήριξε ότι η μόνη σύνδεσή της με την υπόθεση αφορά προσωπικές σχέσεις με άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται, ενώ έκανε λόγο για σοβαρές επιπτώσεις που έχει ήδη υποστεί από την προφυλάκισή της.

Από την πλευρά του, ο τρίτος κατηγορούμενος δήλωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με όπλα ή εκρηκτικά και απέδωσε την εμπλοκή του σε προσωπική σχέση, εξηγώντας ότι είχε αναλάβει να επιστρέψει κλειδιά διαμερίσματος.

Η αναφορά στη SIM και η παρουσία στις Αρχές

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και σε κάρτα SIM που ο ίδιος παραδέχθηκε ότι απέρριψε, υποστηρίζοντας πως ενήργησε υπό καθεστώς πανικού.

Όπως είπε, την επόμενη ημέρα παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις Αρχές, επισημαίνοντας ότι η ενέργειά του δεν είχε σκοπό την απόκρυψη στοιχείων αλλά ήταν αποτέλεσμα σοκ.

Η διαδικασία συνεχίζεται, με το δικαστήριο να εξετάζει όλα τα δεδομένα και τις καταθέσεις, προκειμένου να διαμορφώσει πλήρη εικόνα για τις συνθήκες της υπόθεσης.

