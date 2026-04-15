«Αυτό με έσωσε»: Ο Μιχάλης Μητρούσης αποκαλύπτει πώς ξέφυγε από την κατάθλιψη χάρη στον Άρη (vid)

Ο ηθοποιός, Μιχάλης Μητρούσης, αναφέρθηκε στο πως η θητεία του στην ποδοσφαιρική ομάδα του Άρη τον έσωσε από το «τέρας» της κατάθλιψης.

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε ο Μιχάλης Μητρούσης, αποκαλύπτοντας τη δύσκολη αναμέτρηση που είχε με την κατάθλιψη σε μια ιδιαίτερα ευάλωτη ηλικία.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα, ο δημοφιλής ηθοποιός γύρισε τον χρόνο πίσω, στην ηλικία των 13 ετών. Περιέγραψε μια περίοδο γεμάτη αντιξοότητες, με τον πατέρα του να νοσηλεύεται και τον ίδιο να αισθάνεται «μόνος και αβοήθητος». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αναγκαζόταν να εργάζεται από παιδί πουλώντας εφημερίδες, ενώ η μητέρα του δούλευε σκληρά για να τα βγάλουν πέρα.

Η διάγνωση της κατάθλιψης και η διέξοδος με τον Άρη

Αυτό που αρχικά φαινόταν ως μια απλή μελαγχολία, σύντομα αποδείχθηκε ότι ήταν κατάθλιψη. Ο κ. Μητρούσης εξήγησε πως το αίσθημα της μοναξιάς τον είχε καταβάλει, μέχρι που βρήκε σανίδα σωτηρίας στον αθλητισμό: «Το ξεπέρασα όταν πήγα κι έπαιξα ποδόσφαιρο στην ομάδα του Άρη. Και αυτό με έσωσε!», τόνισε, αναδεικνύοντας τη θεραπευτική δύναμη της συμμετοχής σε μια ομάδα.

Ο ηθοποιός υπογράμμισε πως η πειθαρχία και η κοινωνικοποίηση που του προσέφερε ο αθλητισμός ήταν τα «εργαλεία» που του επέτρεψαν να αφήσει πίσω του τις σκοτεινές σκέψεις και να προχωρήσει με νέα δύναμη στη ζωή του.

Το τροχαίο που τον σημάδεψε

Η συνέντευξη αυτή έρχεται περίπου έναν χρόνο μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε ο ηθοποιός τον Δεκέμβριο του 2024. Τότε, ενώ οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του στη λεωφόρο Συγγρού, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που άλλαξε απότομα λωρίδα, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα περόνης.

