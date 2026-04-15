Το Πεντάγωνο κατηγορείται για «συγκάλυψη» μετά την αποτυχία να δημοσιεύσει βίντεο UFO εντός προθεσμίας

Για «συγκάλυψη» κατηγορούν το Πεντάγωνο επειδή δεν τήρησε την προθεσμία για τη δημοσιοποίηση βίντεο από Μη Αναγνωρισμένα Ανώμαλα Φαινόμενα (UAP).

Το Πεντάγωνο των ΗΠΑ δέχθηκε έντονη κριτική επειδή δεν τήρησε την προθεσμία για τη δημοσιοποίηση βίντεο από Μη Αναγνωρισμένα Ανώμαλα Φαινόμενα (UAP), με τους επικριτές να κάνουν λόγο για «συγκάλυψη».

Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Άννα Παουλίνα Λούνα έστειλε επιστολή στον Υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ την 1η Απριλίου, ζητώντας από τον Πιτ Χέγκσεθ να παραδώσει 46 συγκεκριμένα βίντεο το αργότερο έως τις 14 Απριλίου 2026.

Οι νομοθέτες ανέφεραν ότι τα βίντεο θα μπορούσαν να αποκαλύψουν μοτίβα δραστηριότητας κοντά σε ευαίσθητες στρατιωτικές εγκαταστάσεις και να βοηθήσουν να προσδιοριστεί αν τα αντικείμενα αποτελούν πιθανή απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Τι δείχνουν τα βίντεο

Το ζητούμενο υλικό περιλαμβάνει δεκάδες στρατιωτικά καταγεγραμμένες συναντήσεις που δείχνουν σφαιρικά, κυλινδρικά και αντικείμενα σε σχήμα Tic Tac που εντοπίστηκαν πάνω από εμπόλεμες ζώνες, ωκεανούς και ευαίσθητο εναέριο χώρο σε όλο τον κόσμο.

Ορισμένα κλιπ φέρονται να κατέγραψαν σχηματισμούς UAP κοντά στο Ιράν και τη Συρία, περιστατικά κοντά σε αμερικανικές βάσεις και αεροδρόμια, καθώς και ακόμη και μια κατάρριψη το 2023 πάνω από τη λίμνη Χιούρον.

Οι απειλές εκτείνονται πέρα από τις μυστηριώδεις θεάσεις, αναδεικνύοντας τον κίνδυνο που αποτελούν τα μη αναγνωρισμένα αντικείμενα όταν εμφανίζονται κοντά σε περιορισμένο εναέριο χώρο, στρατιωτικές βάσεις και ενεργές περιοχές εκπαίδευσης.

Η Λούνα ωστόσο, δήλωσε την Τρίτη (14/4) στο X ότι «κανείς από το Πεντάγωνο δεν απάντησε μέχρι να επικοινωνήσουμε εμείς και φαίνεται ότι κάποιος δεν προώθησε την επιστολή στις αρμόδιες αρχές».

«Τυχαίο», πρόσθεσε η εκπρόσωπος από τη Φλόριντα, σημειώνοντας ότι παρότι θεωρεί τον Χέγκσεθ φίλο και υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ, «ο πρόεδρος έχει εγκρίνει τη δημοσιοποίηση, οπότε όποιος προσπαθεί να κάνει τον έξυπνο στο Πεντάγωνο μπορεί να φύγει».

Η ανακοίνωση προκάλεσε οργή στο διαδίκτυο, με πολλούς να λένε ότι ο κόσμος δικαιούται να γνωρίζει την αλήθεια.

