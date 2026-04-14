Σδούκου για την υπόθεση Λαζαρίδη: «Δεν απαιτείται πτυχίο για να είσαι βουλευτής ή υπουργός»

Η Αλεξάνδρα Σδούκου μίλησε για τις πρόωρες εκλογές και το θέμα των πτυχίων, με αφορμή την υπόθεση Μακάριου Λαζαρίδη. Τι δήλωσε για ΟΠΕΚΕΠΕ και αντιπολίτευση.

Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση, με αιχμή τις υποθέσεις των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενόψει της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης στη Βουλή την Πέμπτη. Στο πλαίσιο αυτό, η Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπος Τύπου της Νέα Δημοκρατία, τοποθετήθηκε μέσω συνέντευξής της στο ΕΡΤnews.

Η ίδια υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση επιλέγει την παραγωγή έργου με απτά αποτελέσματα για την οικονομία και την κοινωνία, σε αντίθεση -όπως σημείωσε- με μια αντιπολίτευση που επενδύει στην όξυνση και την αμφισβήτηση. «Υπάρχουν δύο δρόμοι στην πολιτική: είτε παράγεις έργο είτε υιοθετείς μια λογική ισοπέδωσης», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η χώρα οφείλει να παραμένει λειτουργική μέσα σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Αναφερόμενη στη στάση της αντιπολίτευσης, τόνισε πως ο ρόλος της κριτικής είναι θεμιτός, ωστόσο -όπως είπε- η διαρκής παρουσίαση μιας εικόνας γενικευμένης κρίσης δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επεσήμανε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τη σχετική κοινοβουλευτική συζήτηση, σημειώνοντας πως είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστούν ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας των θεσμών και του κράτους δικαίου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, το οποίο απέρριψε κατηγορηματικά, χαρακτηρίζοντάς το «αχρείαστη περιπέτεια». Όπως δήλωσε, στόχος της κυβέρνησης είναι η εξάντληση της τετραετίας και η ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου, με ορίζοντα τον σχεδιασμό για την Ελλάδα του 2030.

Παράλληλα, σχολιάζοντας τη δημόσια συζήτηση γύρω από τα τυπικά προσόντα πολιτικών προσώπων, διευκρίνισε ότι στο ελληνικό -όπως και στο ευρωπαϊκό- θεσμικό πλαίσιο, το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι δεν συνδέεται με την κατοχή πανεπιστημιακού τίτλου. «Το να είναι κάποιος βουλευτής ή υπουργός δεν προϋποθέτει πτυχίο», σημείωσε, δίνοντας έτσι το στίγμα της κυβερνητικής θέσης στο ζήτημα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ