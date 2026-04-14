Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: «Ζωή και Νίκος Κωνσταντόπουλος θα λογοδοτήσουν στα ποινικά δικαστήρια»

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων θα στραφεί δικαστικά κατά της Ζώης Κωνσταντοπούλου και του Νίκου Κωνσταντόπουλου, για τον «εκφοβισμό που ασκούσαν εναντίον των δικαστικών λειτουργών».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κατά την σημερινή (14/4) συνεδρίασή του αποφάσισε να ενεργοποίηση την προστασία των δικαστών και εισαγγελέων απέναντι σε φαινόμενα χυδαίων επιθέσεων κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους.

Μάλιστα, οι επιθέσεις αυτές, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕνΔΕ, προέρχονται από την δικηγόρο και πρόεδρο του κόμματος Πλεύση Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον επίσης δικηγόρο και πατέρα της, Νίκο Κωνσταντόπουλο.

Όπως αναφέρει η Ένωση, «θα μπει τέρμα στην ασυδοσία ελάχιστων δικηγόρων όπως της Ζ. Κωνσταντοπούλου, του Ν. Κωνσταντόπουλου και άλλων μιμητών τους, στον εκφοβισμό που ασκούσαν εναντίον των δικαστικών λειτουργών όλα τα προηγούμενα χρόνια».

Αναφέρει ακόμη η ΕνΔΕ, ότι οι εν λόγω δύο δικηγόροι, «θα δώσουν λόγο στα ποινικά δικαστήρια για όσα αδικήματα διέπραξαν σε όλη τη χώρα» και «θα στραφούμε για αστικές αποζημιώσεις εναντίον τους στα πολιτικά δικαστήρια», ενώ παράλληλα θα στείλουν βίντεο, κλπ «στους Δικηγορικούς Συλλόγους για τον πειθαρχικό τους έλεγχο».

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση της ΕνΔΕ έχει ως εξής: «Οι όροι πλέον αλλάζουν. Θα μπει τέρμα στην ασυδοσία ελάχιστων δικηγόρων όπως της Ζ. Κωνσταντοπούλου, του Ν. Κωνσταντόπουλου και άλλων μιμητών τους, στον εκφοβισμό που ασκούσαν εναντίον των δικαστικών λειτουργών όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Θα δώσουν λόγο στα ποινικά δικαστήρια για όσα αδικήματα διέπραξαν σε όλη τη χώρα. Θα στραφούμε για αστικές αποζημιώσεις εναντίον τους στα πολιτικά δικαστήρια. Θα στείλουμε όλο το υλικό που έχουμε στη διάθεσή μας στους δικηγορικούς συλλόγους για τον πειθαρχικό τους έλεγχο. Τον ερχόμενο μήνα θα δώσουμε διεθνή διάσταση στο ζήτημα στην ευρωπαϊκή ένωση δικαστών.

Καλούμε κάθε συνάδελφο που έχει υποστεί ή θα υποστεί στο μέλλον προσβολή στην τιμή του και στην αξιοπρέπειά του από τέτοιες συμπεριφορές, να απευθυνθεί στην Ένωση η οποία θα αναλαμβάνει πλέον συλλογικά των συντονισμό των διαδικασιών.

Η ανοχή μας τελείωσε, η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Κανένας δικαστικός λειτουργός δεν θα μένει μόνος του. Νομιμότητα μέχρι τέλους!».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ