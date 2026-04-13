Σκληρή απάντηση της Ελλάδας στην Τουρκία για τα... μάτια του Ισραήλ

Διπλωματική κόντρα Ελλάδας - Τουρκίας, με αφορμή τις δηλώσεις Φιντάν για το Ισραήλ. Η απάντηση της Αθήνας και το μήνυμα για την εξωτερική πολιτική.

Σε υψηλούς τόνους εξελίσσεται η νέα διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, με φόντο τη συνεργασία της Αθήνας με το Ισραήλ και τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Η ελληνική πλευρά απάντησε άμεσα στις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί «επικίνδυνης πολιτικής» και στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η εξωτερική της πολιτική δεν υπόκειται σε υποδείξεις.

Η απάντηση της Αθήνας

Σε επίσημη τοποθέτηση, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η χώρα, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του NATO και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, δρα διαχρονικά με γνώμονα τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συνεργασία με το Ισραήλ (αλλά και με την Κύπρο), που όπως επισημαίνεται έχει αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα και δεν στρέφονται εναντίον τρίτων χωρών.

Παράλληλα, η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική αυτόνομα, απορρίπτοντας «κινδυνολογίες» και «διαστρέβλωση της πραγματικότητας», σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας.

Οι δηλώσεις Φιντάν

Νωρίτερα, ο Χακάν Φιντάν είχε ασκήσει έντονη κριτική στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι η συνεργασία Αθήνας - Τελ Αβίβ ενισχύει τη δυσπιστία και ενδέχεται να οδηγήσει σε εντάσεις ή ακόμη και συγκρούσεις.

Ο ίδιος χαρακτήρισε «επικίνδυνη» τη στρατηγική της Ελλάδας, σημειώνοντας ότι ούτε η ίδια ούτε η Κυπριακή Δημοκρατία χρειάζονται -κατά την τουρκική θέση- επιπλέον στρατιωτικές συνεργασίες, δεδομένης της συμμετοχής τους σε ευρωπαϊκούς και νατοϊκούς θεσμούς.

Παράλληλα, άφησε αιχμές για τον ρόλο του Ισραήλ στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι επιδιώκει τη διατήρηση εχθρικών σχέσεων, ενώ προειδοποίησε για ευρύτερους κινδύνους σε μέτωπα όπως ο Λίβανος και η Συρία.

Το ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο

Οι δηλώσεις του Τούρκου υπουργού εντάσσονται σε ένα περιβάλλον αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή, με αναφορές τόσο στο Στενό του Ορμούζ όσο και στις διαπραγματεύσεις για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Ο Χακάν Φιντάν επεσήμανε ότι ενδεχόμενη κλιμάκωση θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρά εμπόδια στη διεθνή ασφάλεια, ενώ τόνισε ότι η Τουρκία φιλοδοξεί να διαδραματίσει ρόλο-κλειδί στο ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλειας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην επερχόμενη σύνοδο του NATO στην Άγκυρα, την οποία χαρακτήρισε ως μία από τις πιο κρίσιμες στην ιστορία της Συμμαχίας.

Μήνυμα με αποδέκτες

Η ελληνική αντίδραση ερμηνεύεται ως σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, αλλά και προς τη διεθνή κοινότητα, ότι η Αθήνα δεν προτίθεται να μεταβάλει τη στρατηγική της συνεργασιών στην περιοχή.

Σε μια συγκυρία όπου οι γεωπολιτικές ισορροπίες παραμένουν εύθραυστες, η ένταση Ελλάδας - Τουρκίας αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το εύρος των ανταγωνισμών στην Ανατολική Μεσόγειο και τον ρόλο που επιχειρεί να διαδραματίσει κάθε πλευρά.

