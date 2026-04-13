Καιρός: Επιστροφή εκδρομέων, επιστροφή αφρικανικής σκόνης και... 25άρια (vid)

Με «κοκτέιλ» αφρικανικής σκόνης, ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών νότιων ανέμων αναμένεται να ολοκληρωθεί η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα.

Ήπια Δευτέρα του Πάσχα, αλλαγή σκηνικού από την Τρίτη

Για σήμερα, Δευτέρα του Πάσχα (13/4), ο καιρός προβλέπεται σχετικά ήπιος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Παρά τις τοπικές νεφώσεις και τις σποραδικές βροχές που ενδέχεται να εκδηλωθούν, τα φαινόμενα δεν αναμένεται να προκαλέσουν ιδιαίτερα προβλήματα στο οδικό δίκτυο κατά την επιστροφή των ταξιδιωτών.

Η σταδιακή μεταβολή του καιρού θα ξεκινήσει την Τρίτη, με τις βροχές και τις νεφώσεις να πυκνώνουν αρχικά στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια, ενώ μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα βόρεια.

Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για το τριήμερο Τρίτη έως Πέμπτη θα είναι η υψηλή συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα. Οι ισχυροί νοτιάδες, που θα πνέουν με ένταση κυρίως στο Ιόνιο, θα ευνοήσουν τη μεταφορά των σωματιδίων, δημιουργώντας μια θολή εικόνα στον ορίζοντα και αυξάνοντας τη δυσφορία.

Παρά την παρουσία νεφώσεων, ο υδράργυρος θα σημειώσει αισθητή άνοδο, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν σταθερά υψηλές για τα δεδομένα της εποχής. Οι μετεωρολογικές προβλέψεις κάνουν λόγο ακόμα και για 25 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές, ενισχύοντας την αίσθηση ενός πρόωρου καλοκαιριού.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη, οι βροχοπτώσεις θα γενικευτούν σχεδόν σε όλη τη χώρα, ενώ από την Πέμπτη στο επίκεντρο της κακοκαιρίας αναμένεται να βρεθούν οι Κυκλάδες και η Κρήτη. Παρά τη βροχή, οι νότιοι άνεμοι θα διατηρήσουν τη θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα, με την αφρικανική σκόνη να παραμένει ο κύριος «πρωταγωνιστής» της ατμόσφαιρας.

