«Αφού τρεκλίζουν οι διακόσιοι!»: Ο Θάνος Μικρούτσικος με τα λόγια των αγαπημένων του

Nίκος Τουλιάτος, Γιώργος Ζηκογιάννης, Γιάννης Μηλιός, Κώστας Θωμαίδης και Κωνσταντίνα Μικρούτσικου, μας μιλούν για τον Θάνο Μικρούτσικο.

Στη δημοσιογραφία υπάρχουν κι αυτές οι στιγμές που νιώθεις ικανός να αγγίξεις με τα ακροδάχτυλά σου τους ανθρώπους που θαυμάζεις, αυτούς που δημιούργησαν το πρώτο βιβλίο που διάβασες ή τον πρώτο δίσκο που άκουσες, όταν το μυαλό και τα συναισθήματα ήταν μια «πλαστελίνη» που περίμενε κάτι για να πάρει σχήμα.

Με προσπάθεια κράτησα στην άκρη τον εαυτό μου ως παιδί, που ακούει για πρώτη φορά, με δέος, τα τραγούδια από τον «Σταυρό του Νότου», τα «Τροπάρια για Φονιάδες», τις «Γραμμές των Οριζόντων», το «Εμπάργκο» του Θάνου Μικρούτσικου, και αναζήτησα τους ανθρώπους που τον γνώρισαν: επί σκηνής, σε συναυλίες εντός και εκτός Ελλάδας, στο στούντιο ηχογραφήσεων, στο σπίτι.

