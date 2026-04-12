Εύρημα-σταθμός στην Κίνα: Ανακαλύφθηκε τάφος βασιλέα άνω των 5.000 ετών

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν έναν τάφο ηλικίας άνω των 5.000 ετών που θα μπορούσε να αλλάξει εντελώς την κατανόησή μας για την προϊστορία.

Μια σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη στην επαρχία Χενάν της Κίνας φέρνει στο φως έναν τάφο 5.000 ετών, ο οποίος ενδέχεται να ανήκε στον ηγεμόνα ενός μέχρι σήμερα άγνωστου προϊστορικού βασιλείου.

Ένα κέντρο εξουσίας πριν από τις δυναστείες

Τα ευρήματα στη θέση Wangzhuang ανατρέπουν τα δεδομένα για την περιοχή, υποδηλώνοντας την ύπαρξη σύνθετων δομών εξουσίας πολύ πριν από την εμφάνιση των πρώτων γνωστών κινεζικών δυναστειών.

Ο τάφος, που έλαβε την κωδική ονομασία «M27», εντυπωσιάζει με τις διαστάσεις του (4,5 μέτρα μήκος και πάνω από 3 μέτρα πλάτος), υποδεικνύοντας ότι ο ένοικός του κατείχε εξαιρετικά υψηλή κοινωνική θέση.

Θησαυρός 350 αντικειμένων

Στο εσωτερικό του τάφου οι αρχαιολόγοι εντόπισαν περίπου 350 κτερίσματα, ανάμεσα στα οποία κοσμήματα από ιαδεΐτη, οστέινα εργαλεία, κεραμικά και υπολείμματα ζώων. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο οικισμός Wangzhuang δεν ήταν μια τυχαία κοινότητα, αλλά η πρωτεύουσα μιας πολιτικής οντότητας που άκμασε μετά τη νεολιθική κουλτούρα Dawenkou.

«Η τελευταία ανακάλυψη δείχνει ότι τα ερείπια του Wangzhuang δεν είναι ένας συνηθισμένος οικισμός, αλλά η πρωτεύουσα ενός προϊστορικού βασιλείου», δήλωσε στη China Daily ο καθηγητής Ζου Γκουανγκχουά, επικεφαλής της ανασκαφής.

Τελετουργικές καταστροφές και εμπορικές επαφές

Ένα από τα πιο αινιγματικά στοιχεία της ανακάλυψης είναι η κατάσταση των ευρημάτων. Ενώ ο σκελετός του ηγεμόνα έχει σχεδόν εξαφανιστεί - έχουν διασωθεί μόνο κάποια οστά από τα δάχτυλα των ποδιών- πολλά τελετουργικά πέτρινα όπλα βρέθηκαν εσκεμμένα σπασμένα.

Παράλληλα, τα αντικείμενα που βρέθηκαν φαίνεται να προέρχονται από διαφορετικές περιοχές, γεγονός που αποδεικνύει ότι το προϊστορικό αυτό κέντρο διατηρούσε έντονες εμπορικές και πολιτιστικές επαφές με μακρινές κοινότητες.

