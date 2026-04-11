Μια ανακάλυψη στον βυθό νησιών της Χαβάης άφησε άφωνους τους ερευνητές, φουντώνοντας τις θεωρείες για τη χαμένη Ατλαντίδα.

Μια αποστολή σε μεγάλα θαλάσσια βάθη, που πραγματοποιήθηκε στα βόρεια των νησιών της Χαβάης το 2022, οδήγησε στην ανακάλυψη ενός «κίτρινου δρόμου». Το εύρημα αυτό έγινε από το πλοίο Nautilus, το οποίο είχε ως αποστολή να επιθεωρήσει την κορυφογραμμή Liliʻuokalani στο Εθνικό Θαλάσσιο Μνημείο Papahānaumokuākea (PMNM).

Το PMNM είναι μία από τις μεγαλύτερες θαλάσσιες περιοχές διατήρησης στον κόσμο, ακόμη μεγαλύτερη από όλα τα εθνικά πάρκα των Ηνωμένων Πολιτειών μαζί. Σήμερα, μόνο το 3% του θαλάσσιου πυθμένα του έχει εξερευνηθεί.

«Ο δρόμος για την Ατλαντίδα»

Σε ένα βίντεο με εικόνες που ανέβηκε στο YouTube τον Απρίλιο του 2022, καταγράφηκε η στιγμή που οι ερευνητές έπεσαν πάνω στον σχηματισμό που μοιάζει με κίτρινο δρόμο. «Είναι ο δρόμος για την Ατλαντίδα», ακούγεται να αναφωνεί ένας ερευνητής μέσω του ασυρμάτου.

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι, παρότι βρίσκεται σε βάθος περίπου χιλίων μέτρων, το σημείο που ανακάλυψαν οι ερευνητές έμοιαζε εντελώς στεγνό. Ο σχηματισμός αυτός έχει χαρακτηριστεί ως διάσπαση ροή υαλοπλασίτη, ενός ηφαιστειακού πετρώματος που σχηματίζεται σε εκρήξεις υψηλής ενέργειας, όπου πολλά θραύσματα εναποτίθενται στον θαλάσσιο πυθμένα.

Στον ήχο του βίντεο αναφέρεται ότι το έδαφος είναι σαν μια «ψημένη κρούστα» που μπορεί να αποκολληθεί και ότι, σε ένα μικρό τμήμα, το ηφαιστειακό πέτρωμα έχει ρηγματωθεί με τρόπο που θυμίζει τούβλα.

Κύκλοι θέρμανσης και ψύξης

«Τα μοναδικά ρήγματα 90 μοιρών πιθανότατα σχετίζονται με τη θερμική καταπόνηση που προκαλείται από κύκλους θέρμανσης και ψύξης πολλαπλών εκρήξεων σε αυτό το περιθώριο», αναφέρει λεζάντα από το βίντεο στο YouTube.

Ερευνητές της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Ocean Discovery League υπολόγισαν πόσος από τον θαλάσσιο πυθμένα έχει φωτογραφηθεί τα τελευταία 67 χρόνια και εκτίμησαν ότι μόνο μεταξύ 0,0006% και 0,001% του βαθιού ωκεάνιου πυθμένα έχει εξερευνηθεί, κάτι που αντιστοιχεί περίπου σε 3.823 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

«Η εξερεύνηση αυτής της περιοχής που δεν είχε εξεταστεί ποτέ πριν βοηθά τους ερευνητές να αποκτήσουν μια βαθύτερη εικόνα της ζωής πάνω και μέσα στις βραχώδεις πλαγιές αυτών των αρχαίων υποθαλάσσιων βουνών», ανέφεραν οι ερευνητές του Ocean Exploration Trust.

