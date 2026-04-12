Η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο ανάμεσα σε Σκύλλα και Χάρυβδη: Το project των 16 δισ. που επιστρέφει

Ένα project 16 δισ. ευρώ επιστρέφει στο προσκήνιο, φιλοδοξώντας να γίνει η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο.

Για χρόνια ακουγόταν σαν μια ιδέα που θα παραμείνει για πάντα στα χαρτιά. Ένα σχέδιο τόσο φιλόδοξο που κάθε γενιά το συζητούσε, αλλά καμία δεν το έβλεπε να προχωρά. Κι όμως, η γέφυρα που θα ενώσει την ηπειρωτική Ιταλία με τη Σικελία φαίνεται ξανά να πλησιάζει την πραγματικότητα.

Το έργο στο Στενό της Μεσσήνης, ένα από τα πιο δύσκολα περάσματα της Μεσογείου, έχει πάρει ξανά το «πράσινο φως», με στόχο να δημιουργηθεί η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο. Μια κατασκευή που, αν ολοκληρωθεί, θα αλλάξει όχι μόνο τις μετακινήσεις, αλλά και ολόκληρο τον χάρτη της περιοχής.

Ένα έργο που επιστρέφει ξανά και ξανά

Η ιδέα δεν είναι καινούργια. Υπάρχει εδώ και δεκαετίες, με σχέδια που ξεκινούν από τον 20ό αιώνα και ακόμη πιο πίσω ως σύλληψη. Κάθε φορά όμως, κάτι λειτουργούσε ως τροχοπέδη: πολιτικές αλλαγές, οικονομικές δυσκολίες, αντιδράσεις, τεχνικά εμπόδια.

Σήμερα, το project επανέρχεται με κόστος που φτάνει περίπου τα 16 δισεκατομμύρια ευρώ και με έναν σαφή στόχο: να δημιουργήσει έναν μόνιμο σύνδεσμο ανάμεσα στην Ιταλία και τη Σικελία, εκεί όπου μέχρι τώρα η μετακίνηση εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις.

Αν ολοκληρωθεί, η γέφυρα θα ξεπερνά τα 3 χιλιόμετρα σε συνολικό μήκος, με ένα ενιαίο άνοιγμα που θα σπάει κάθε προηγούμενο ρεκόρ για κρεμαστή γέφυρα.

Το δύσκολο πέρασμα που έγινε… θρύλος

Το Στενό της Μεσσήνης δεν ήταν ποτέ εύκολο σημείο. Από την αρχαιότητα ακόμη, οι ναυτικοί το αντιμετώπιζαν με δέος και φόβο. Εκεί τοποθετούνται και οι μυθικές μορφές της Σκύλλας και της Χάρυβδης, που συμβόλιζαν τους κινδύνους του περάσματος.

Σήμερα, οι μύθοι έχουν δώσει τη θέση τους στην επιστήμη, αλλά η πρόκληση παραμένει. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονη σεισμική δραστηριότητα, καθώς δύο γεωλογικά ρήγματα συναντιούνται κάτω από το στενό.

Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε κατασκευή δεν πρέπει απλώς να αντέχει το βάρος της. Πρέπει να «ζει» μαζί με τη γη που κινείται.

Η λύση που προκρίνεται βασίζεται σε μια γιγαντιαία κρεμαστή γέφυρα, χωρίς ενδιάμεσα στηρίγματα μέσα στη θάλασσα. Το οδόστρωμα θα αιωρείται από καλώδια που θα συνδέονται με δύο τεράστιους πυλώνες, μεταφέροντας τα φορτία στο έδαφος.

Ο σχεδιασμός προβλέπει πολλαπλές λωρίδες κυκλοφορίας, σιδηροδρομικές γραμμές, ακόμη και πεζοδρόμια, μετατρέποντας τη γέφυρα σε έναν πολυλειτουργικό διάδρομο μετακίνησης.

Όπως συμβαίνει με κάθε τόσο μεγάλο έργο, οι αντιδράσεις δεν λείπουν. Το κόστος, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οι κοινωνικές αλλαγές που θα φέρει η κατασκευή αποτελούν σημεία έντονης συζήτησης. Παράλληλα, υπάρχει πάντα το ερώτημα αν ένα τέτοιο έργο μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς καθυστερήσεις ή ανατροπές. Η ιστορία του δείχνει ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο.