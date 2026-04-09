Το σχέδιο για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός: Τι ώρα αναμένεται στην Αθήνα

Το σχέδιο μεταφοράς του Αγίου Φωτός στην Αθήνα λόγω της κρίσης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, αποκάλυψε στην ΕΡΤ το σχέδιο μεταφοράς του Αγίου Φωτός στην Αθήνα, ξεκαθαρίζοντας πως η απόφαση της κυβέρνησης ήταν ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι παρούσα στην τελετή αφής, ακόμα και σε συνθήκες πολέμου.

Ο υφυπουργός ανέφερε ότι πρωί του Μεγάλου Σαββάτου (11/4) θα αναχωρήσει ειδική πτήση με προορισμό το Τελ Αβίβ, ενώ από εκεί η ελληνική αποστολή θα μεταφερθεί οδικώς στην Ιερουσαλήμ. «Μετά την αφή του Αγίου Φωτός στην Ιερουσαλήμ, ο Πατριάρχης θα μου παραδώσει σε μια σύντομη τελετή το Άγιο Φως», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έπειτα, εξήγησε ότι η αποστολή από την Ιερουσαλήμ θα γυρίσει στο Τελ Αβίβ. Στη συνέχεια, θα επιστρέψει στην Αθήνα με το κυβερνητικό αεροσκάφος. Ο κ. Λοβέρδος εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα βρίσκονται κατά τις 19:00 στην Αθήνα για να προλάβουν και οι αεροπορικές εταιρείες να βρεθούν σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, ούτως ώστε τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου όλοι οι Έλληνες να έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν αυτή τη μεγάλη γιορτή.



Πώς θα μεταφερθεί το Άγιο Φως από την Αθήνα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας

Με προγραμματισμένες αλλά και έκτακτες ειδικές πτήσεις της AEGEAN και της Olympic Air, το Άγιο Φως θα μεταφερθεί και εφέτος από την Αθήνα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου.

Συγκεκριμένα, το Άγιο Φως αναμένεται να αφιχθεί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας από τα Ιεροσόλυμα, με μέριμνα της ελληνικής κυβέρνησης, και στη συνέχεια θα μεταφερθεί, μέσω προγραμματισμένων αλλά και έκτακτων ειδικών πτήσεων που πραγματοποιούνται αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό, σε 11 προορισμούς της ελληνικής επικράτειας.

Ειδικότερα, το Μεγάλο Σάββατο το πρόγραμμα των προγραμματισμένων και έκτακτων πτήσεων της AEGEAN και της Olympic Air για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός, διαμορφώνεται ως εξής:

Δρομολόγιο, Πτήση και Ώρα:

Αθήνα – Ζάκυνθος ΟΑ 052 19:30 – 20:50

Αθήνα – Θεσσαλονίκη Α3 126 20:10 – 21:05

Αθήνα – Ιωάννινα Α3 166 20:10 – 21:25

Αθήνα – Μύκονος “ΟΑ 3000 (έκτακτη, ειδική πτήση)” 19:30 – 20:15

Αθήνα – Λήμνος Α3 266 19:50 – 20:50

Αθήνα – Σάμος “ΟΑ 3004 (έκτακτη, ειδική πτήση)” 19:30 – 20:30

Σάμος – Κως “ΟΑ 3004 (έκτακτη, ειδική πτήση)” 20:50 – 21:30

Αθήνα – Χίος Α3 278 20:35 – 21:25

Αθήνα – Καβάλα Α3 154 20:00 – 21:15

Αθήνα – Βόλος “ΟΑ 3002 (έκτακτη, ειδική πτήση)” 19:30 – 20:40

Βόλος – Κεφαλονιά “ΟΑ 3002 (έκτακτη, ειδική πτήση)” 21:00 – 21:50

