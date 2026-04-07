Η Σίφνος συγκαταλέγεται στους κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς για το 2026, σύμφωνα με δημοσίευμα της σουηδικής ιστοσελίδας News55.se, η οποία ανέδειξε 5 προορισμούς παγκοσμίως που ξεχωρίζουν για την αυθεντικότητα και την αποφυγή του μαζικού τουρισμού.

Στο σχετικό άρθρο, η Σίφνος καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, με την ιστοσελίδα να υπογραμμίζει ότι το νησί έχει καταφέρει να διατηρήσει τον αυθεντικό κυκλαδίτικο χαρακτήρα του, σε αντίθεση με άλλους δημοφιλείς προορισμούς που έχουν αλλοιωθεί από την τουριστική υπερανάπτυξη.

Σίφνος, ΕΣΥ σούπερ σταρ

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ατμόσφαιρα ηρεμίας, κυρίως εκτός υψηλής σεζόν, στη φυσική ομορφιά με τα μονοπάτια πεζοπορίας και τους γραφικούς οικισμούς, όπως το Κάστρο και η Απολλωνία, αλλά και στη συνολική ποιότητα των εμπειριών που προσφέρει το νησί.

Ξεχωριστή θέση στο αφιέρωμα έχει και η γαστρονομία, με τη Σίφνο να χαρακτηρίζεται «γαστρονομική καρδιά της Ελλάδας», χάρη στην παράδοση που άφησε ο Νικόλαος Τσελεμεντές και στις τοπικές συνταγές που διατηρούνται ζωντανές μέχρι σήμερα.

«Η Σίφνος αποτελεί έναν ξεχωριστό προορισμό που συνδυάζει αυθεντικότητα, υψηλή γαστρονομία και φυσική ομορφιά. Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε αυτά τα στοιχεία, επενδύοντας σε θεματικές μορφές τουρισμού και εμπειρίες που σέβονται τον τόπο και τον επισκέπτη», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Σίφνου, Γιάννης Ραφελέτος.

Η διάκριση αυτή συνδέεται και με το άνοιγμα του Δήμου στη σκανδιναβική αγορά, ενώ στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η παρουσία της Σίφνου στη διεθνή έκθεση ITB Berlin 2026, όπου καταγράφηκε έντονο ενδιαφέρον για μορφές τουρισμού που συνδυάζουν γαστρονομία, πεζοπορία, φύση και πολιτισμό.

Στην ίδια λίστα περιλαμβάνονται επίσης η Βασιλεία στην Ελβετία, η Νορθάμπερλαντ στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Γκόλγουεϊ στην Ιρλανδία και η Καναζάουα στην Ιαπωνία.

