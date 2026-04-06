Θέρμο: Δραπέτες και κρατούμενος σε άδεια πίσω από την απόπειρα ληστείας – Πώς έγιναν οι συλλήψεις

Δραπέτες και κρατούμενος σε άδεια πίσω από την απόπειρα ληστείας στο Θέρμο. Πώς έγινε η επιχείρηση της αστυνομίας και οι συλλήψεις.

Σημαντικές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της απόπειρας ληστείας στο Θέρμο, καθώς, σύμφωνα με τις Aρχές, τρεις από τους συλληφθέντες είναι δραπέτες από σωφρονιστικά καταστήματα, ενώ ένας ακόμη βρισκόταν σε νόμιμη άδεια.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι -τρεις άνδρες αλβανικής καταγωγής και μία ημεδαπή γυναίκα- συνελήφθησαν το απόγευμα της Κυριακής 5 Απριλίου. H δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για απόπειρα ληστείας, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, απόδραση κρατουμένου, πρόκληση σωματικών βλαβών, βία κατά υπαλλήλων και απειλή.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 4 Απριλίου, όταν οι τρεις άνδρες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, εισέβαλαν σε κατοικία ζευγαριού. Υπό την απειλή όπλου επιχείρησαν να αποσπάσουν χρήματα, ενώ κατά τη διάρκεια της επίθεσης τραυμάτισαν τον ιδιοκτήτη.

Η παρουσία του γιου της οικογένειας φαίνεται πως ανέτρεψε τα σχέδιά τους, καθώς οι δράστες όταν διαπίστωσαν ότι έγιναν αντιληπτοί, διέφυγαν. Κατά την αποχώρησή τους, ένας εξ αυτών πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Για τον εντοπισμό τους οργανώθηκε ευρεία αστυνομική επιχείρηση. Οι Αρχές εντόπισαν όχημα στον κόμβο Συκιάς, στο οποίο επέβαινε η γυναίκα, ενώ οι δύο από τους κατηγορούμενους είχαν κρυφτεί στο πορτμπαγκάζ και συνελήφθησαν. Ο τέταρτος εντοπίστηκε σε μισθωμένη κατοικία, επιχείρησε να διαφύγει, αλλά συνελήφθη σε κοντινή απόσταση.

Κατά τις έρευνες, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε πολεμικό τυφέκιο με σπαστό κοντάκι, δύο γεμιστήρες δεμένους με μονωτική ταινία και 57 φυσίγγια, καθώς και ρουχισμός που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, δύο από τους συλληφθέντες ήταν δραπέτες από καταστήματα κράτησης, ενώ ο τρίτος είχε λάβει εξαήμερη άδεια από σωφρονιστικό ίδρυμα, την οποία δεν τήρησε.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ