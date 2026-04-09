ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Οι 6 UCI ProTeams με τη ματιά του Brian Smith!

Ο φημισμένος αναλυτής αγώνων ποδηλασίας Briam Smith σχολιάζει με δύο λόγια τις φετινές 6 Pro Tour Ομάδες του Γύρου – 120 pro riders περνούν έξω από την πόρτα μας!

Το ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 προσφέρει ένα αγωνιστικό θέαμα υψηλού επιπέδου, προσελκύοντας σταθερά ενδιαφέρον από ολόκληρο τον κόσμο. Εξελίσσεται σε έναν ισχυρό θεσμό, που ενώνει την αγωνιστική ποδηλατική δράση με την εκπαίδευση και την τοπική ανάπτυξη των περιοχών που διέρχονται οι 120 υψηλού επιπέδου αθλητές ποδηλάτες.

Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στον Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας, τον Πειραιά και τον πανηγυρικό τερματισμό στην Αθήνα (10 Μαϊου) στην Πλ Συντάγματος, οι 120 pro riders περνούν έξω από την πόρτα μας!

Από τις 6 έως τις 10 Μαΐου, το γκρουπ των επαγγελματιών ποδηλατών από όλο τον κόσμο θα διασχίσει μερικά από τα πιο εμβληματικά τοπία της χώρας, ποδηλατώντας μέσα από βουνά και ιστορία, ενώ θα καλύπτει μια απαιτητική διαδρομή που ξεκινά από τα Ιωάννινα στις 5 Μαΐου με την επίσημη παρουσίαση των ομάδων, πριν κορυφωθεί 5 ημέρες αργότερα στην ιστορική Αθήνα, στην Πλατεία Συντάγματος, με έναν επικό τερματισμό!

Δείτε εδώ τις διαδρομές και αναλυτικά τα περάσματα ανά ώρα διεύλευσης:

1ο ΕΤΑΠ

2ο ΕΤΑΠ

3ο ΕΤΑΠ

4ο ΕΤΑΠ

5ο ΕΤΑΠ

Η Ελλάδα μπορεί πλέον να υπερηφανεύεται ότι δημιουργεί ένα αθλητικό γεγονός παγκόσμιας κλάσης, με τηλεοπτική κάλυψη σε περισσότερες από 140 χώρες και εκτιμώμενη media value που το 2026 έφτασε τα €8,2 εκατομμύρια.

Φέτος, ο ΔΕΗ Tour of Hellas αναμένεται να ξεπεράσει κάθε προσδοκία, τόσο με τη ζωντανή μετάδοση από την ERT2 Sports, όσο και με το αυξημένο ενδιαφέρον από μέσα ενημέρωσης από όλο τον κόσμο για Live αθλητική μετάδοση, που έφτασαν τα 19 ανά τον κόσμο, επιπλέον των ΜΜΕ που θα μεταδώσουν τον αγώνα μαγνητοσκοπημένα!

Επιπλέον, φέτος ο ΔΕΗ Tour Of Hellas έχει την τιμή να ανακοινώσει τη συνεργασία του με τον φημισμένο αναλυτή αγωνιστικής ποδηλασίας δρόμου, Brian Smith.

Ο Smith είναι σχολιαστής για τα HBO Max, TNT Sports, Warner Bros. Discovery+, Eurosport, δύο φορές πρωταθλητής Μεγάλης Βρετανίας και Olympian. Στον φετινό ΔΕΗ Tour of Hellas έχει διπλό ρόλο, καθώς συμμετέχει ως σχολιαστής του αγώνα, όπως και πέρυσι (φωτο), ενώ με τη διεθνή εμπειρία του συμβάλλει και στη διαμόρφωση των αγωνιστικών προφίλ που θα φιλοξενούνται στα newsletters της διοργάνωσης.

7 σημεία που πρέπει να προσέξετε για τις 6 Pro Tour του φετινού Γύρου

Μια ομάδα με παγκόσμια αποστολή: Η Team Novo Nordisk αποτελεί ένα μοναδικό φαινόμενο στον παγκόσμιο αθλητισμό, καθώς είναι η πρώτη ομάδα που αποτελείται αποκλειστικά από ποδηλάτες με διαβήτη τύπου 1, αποδεικνύοντας ότι δεν υπάρχουν όρια στην ανθρώπινη θέληση.

Ελληνικό «χρώμα» στο Pro Tour: Τα βλέμματα όλων των Ελλήνων φιλάθλων θα είναι στραμμένα στην ισπανική Burgos – Burpellet BH (νικήτρια της γενικής κατάταξης στον Γύρο του 2024), καθώς στις τάξεις της αγωνίζεται ο πρωταθλητής Ελλάδας Γιώργος Μπούγλας.

Το «φυτώριο» των θρύλων: Η ουγγρική MBH Bank CSB Telecom Fort, που κάνει φέτος το ντεμπούτο της στον Γύρο της Ελλάδας, έχει αποτελέσει «σταθμό» για κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας ποδηλασίας, όπως ο παγκόσμιος πρωταθλητής και κάτοχος του ρεκόρ ώρας, Filippo Ganna.

Μηχανή νικών: Η ιταλική Solution Tech Nippo Rally προέρχεται από μια σπουδαία σεζόν το 2025, όπου σημείωσε έναν εντυπωσιακό απολογισμό 23 διεθνών νικών.

Γνώριμα μέρη: Η Unibet Rose Rockets επιστρέφει στην Ελλάδα έχοντας ήδη «κατακτήσει» μια κορυφή, καθώς πέρυσι (ως Unibet Tietema Rockets) κατέκτησε την πρώτη θέση στο 4ο ετάπ του Γύρου με τον Γάλλο Adrien Maire.

Από τη Χώρα των Βάσκων με πάθος: Η Euskaltel – Euskadi φέρνει μαζί της τη θρυλική «πορτοκαλί» παράδοση των Βάσκων και την εμπειρία συμμετοχής σε μεγάλους Γύρους, όπως η Vuelta a España, προσδίδοντας αέρα υψηλής κλάσης στο πελοτόν.

Αστέρια από κάθε Ήπειρο: Το διεθνές επίπεδο του αγώνα επιβεβαιώνεται από την παρουσία αθλητών όπως ο Merhawi Kudus (Burgos – Burpellet BH), ο κορυφαίος Αφρικανός πρωταθλητής από την Ερυθραία, που προσδίδει παγκόσμιο κύρος στη διοργάνωση.

Αναλυτικά:

Team Novo Nordisk

Κατηγορία: UCI Pro Team

Χώρα: ΗΠΑ

Έτος ίδρυσης: 2008

Συντομογραφία: TNN

Επίσημη ιστοσελίδα: teamnovonordisk.com

Μια ξεχωριστή ομάδα, αποτελούμενη αποκλειστικά από ποδηλάτες με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1. Για την Team Novo Nordisk, ο αγωνιστικός στόχος συνδυάζεται με μια ισχυρή αποστολή: να εμπνέει ανθρώπους με διαβήτη τύπου 1 να αξιοποιούν τη δύναμη του αθλητισμού στο έπακρο.

Βασικός χορηγός είναι η δανέζικη φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk, με εξειδίκευση στα φάρμακα για τον διαβήτη. Είναι μία ομάδα, που δίνει σταθερά παλμό στους αγώνες, με συχνές επιθέσεις και συμμετοχές σε breakaways.

Το μήνυμά της είναι σαφές: δύναμη, έμπνευση και εκπαίδευση για τα άτομα με διαβήτη τύπου 1. Προσέξτε τους αναβάτες με τη σκούρα μπλε εμφάνιση και τις πράσινες λεπτομέρειες στα «ξεκολλήματα» του Γύρου Ελλάδας.

Euskaltel - Euskadi

Κατηγορία: UCI Pro Team

Χώρα: Ισπανία

Έτος ίδρυσης: 2008

Συντομογραφία: EUS

Επίσημη ιστοσελίδα: fundacioneuskadi.eus

Η θρυλική «πορτοκαλί αρμάδα» έρχεται από τη Χώρα των Βάσκων, κουβαλώντας πάνω από 20 χρόνια ποδηλατικής παράδοσης, πάθους και έντονης αγωνιστικής ταυτότητας.

Οι Βάσκοι φίλαθλοι συγκαταλέγονται στους πιο φανατικούς του κόσμου και στηρίζουν με ξεχωριστή περηφάνια μια ομάδα που έχει αναδείξει πολλούς ταλαντούχους αθλητές.

Η Euskaltel – Euskadi αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στα ορεινά ετάπ, καθώς φημίζεται για την παραγωγή εξαιρετικών αναβατών. Τα ελληνικά βουνά μόνο οικεία μπορούν να τους φανούν. Μια ισχυρή βασκική έρχεται στον ΔΕΗ Tour of Hellas με ξεκάθαρο στόχο τη γενική κατάταξη.

Φέτος έχουν μία νίκη από τον Ολλανδό Axel van der Tuuk στο Tour of Odour στο Albacete (Ισπανία).

Solution Tech Nippo Rali

Κατηγορία: UCI Pro Team

Χώρα: Ιταλία

Έτος ίδρυσης: 2022

Συντομογραφία: TFT

Επίσημη ιστοσελίδα: solutiontechnipporali.it

Ουγγρική άδεια, ιταλική καρδιά και αγωνιστική άνοδος με εντυπωσιακό ρυθμό. Η ομάδα ιδρύθηκε το 2022 και εξελίσσεται ραγδαία, έχοντας ήδη φτάσει τις 23 νίκες το 2026.

Ενισχυμένη σημαντικά τη φετινή χρονιά, διαθέτει αθλητές ικανούς να ξεχωρίσουν τόσο στα σπριντ όσο και στις αναβάσεις. Η πολύχρωμη εμφάνισή της αντανακλά και τον πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα του ρόστερ της.

Ο Σέρβος σπρίντερ Dušan Rajović έχει ήδη πανηγυρίσει φέτος νίκες σε Ταϊβάν, Σαρδηνία και Κροατία. Για τη Solution Tech Nippo Rali, τουλάχιστον μία νίκη σε ετάπ αποτελεί βασικό στόχο στον φετινό Γύρο.

Unibet Rose Rockets

Κατηγορία: UCI Pro Team

Χώρα: Γαλλία

Έτος ίδρυσης: 2023

Συντομογραφία: URR

Επίσημη ιστοσελίδα: rocketscycling.com

Οι «νέοι» του peloton, που ήδη ξεχωρίζουν — και όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά και ως trend setters στα social media. Η ομάδα δημιουργήθηκε πριν από λίγα χρόνια από πρώην επαγγελματία ποδηλάτη, με ξεκάθαρη φιλοδοξία να φτάσει έως το Tour de France.

Η μεγάλη φετινή μεταγραφή, Dylan Groenewegen, μετρά ήδη τέσσερις νίκες, ενώ πέρυσι στον Γύρο Ελλάδας τερμάτισε δεύτερος στο 1ο και το 5ο ετάπ.

Η ομάδα έχει ολλανδικές ρίζες, αλλά είναι εγγεγραμμένη στη Γαλλία. Ο Γάλλος Adrien Maire είχε κατακτήσει το προτελευταίο ετάπ της περσινής διοργάνωσης, με τερματισμό στο Ολυμπιακό Χωριό. Οι Unibet Rose Rockets επιστρέφουν με υψηλές φιλοδοξίες, τόσο για νίκες σε ετάπ όσο και για διάκριση στη γενική.

Burgos – Burpellet BH

Κατηγορία: UCI Pro Team

Χώρα: Ισπανία

Έτος ίδρυσης: 2006

Συντομογραφία: BBH

Επίσημη ιστοσελίδα: burgosproteam.com

Μια ομάδα από τη βόρεια Ισπανία με ισχυρή παρουσία και σταθερή αγωνιστική εξέλιξη. Το 2025 πανηγύρισε 12 νίκες, ενώ φέτος κατέκτησε και το Αφρικανικό Πρωτάθλημα με τον Ερυθραίο Merhawi Kudus. Ιδρύθηκε το 2006 και το 2018 ανέβηκε στη δεύτερη κατηγορία, αποκτώντας το δικαίωμα συμμετοχής στη Vuelta a España, όπου πέτυχε και νίκη σε ετάπ το 2019.

Η Burgos είναι μια ομάδα που συνηθίζει να ξεπερνά τα όριά της και έρχεται στον Γύρο Ελλάδας με υψηλές φιλοδοξίες. Για το ελληνικό κοινό έχει και ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς στη σύνθεσή της αγωνίζεται ο Έλληνας πολύπρωταθλητής Γιώργος Μπούγλας.

MBH Bank CSB Telecom Fort

Κατηγορία: UCI Pro Team

Χώρα: Ουγγαρία

Έτος ίδρυσης: 1999

Συντομογραφία: MBH

Επίσημη ιστοσελίδα: mbhproteam.com

Μια ομάδα με μακρά διαδρομή, που μέχρι πρόσφατα κινούνταν σε χαμηλότερη κατηγορία, αλλά πλέον ανεβαίνει δυναμικά επίπεδο. Ιδρύθηκε το 1999 και από τις τάξεις της έχουν περάσει σημαντικά ονόματα της παγκόσμιας ποδηλασίας, όπως ο Ιταλός Ολυμπιονίκης Filippo Ganna.

Με νέες μεταγραφές και την άνοδο στην κατηγορία Pro Team το 2026, απέκτησε τη δυνατότητα να αγωνιστεί σε σαφώς υψηλότερο επίπεδο. Από ομάδα ανάπτυξης μετατρέπεται πλέον σε πλήρως επαγγελματική δύναμη και αναμένεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική στον φετινό αγώνα. Με ήδη τρεις νίκες φέτος, αναμένεται να βρεθεί στην πρώτη γραμμή και στα πέντε ετάπ του Γύρου Ελλάδας.

Χορηγός της ομάδας είναι η εταιρεία τηλεπικοινωνιών CSB Telecom. Φέτος έχουν ήδη σημειώσει τρεις νίκες – με τους Ιταλούς Lorenzo Nespoli – (3ο ετάπ του Sharjah Tour - UAE), Davide Persico (αγώνας Popolarissima – Ιταλία) και Nicolo Buratti (Grand Prix Istria – Σλοβενία). Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην 34η θέση στον Κόσμο και θα είναι μέσα στη μάχη με τη σκούρα και ανοιχτή μπλε εμφάνισή τους.

Πρόγραμμα Αγώνα/ Mini Side Events & ΔΕΗ Fan Zones

Δευτέρα 4 Μαΐου | Ιωάννινα

Έναρξη Παράλληλων Εκδηλώσεων: Πλατεία Μαβίλη (10:00-14:30 – 17:00-19:00)

Τρίτη 5 Μαΐου | Ιωάννινα

17:30: Επίσημη Παρουσίαση Ομάδων (Λίμνη Ιωαννίνων)

ΔΕΗ ΔΕΗ Fan Zone: Πλατεία Μαβίλη (10:00-17:00)

Τετάρτη 6 Μαΐου | 1ο ΕΤΑΠ: Ιωάννινα - Αγρίνιο (171,6 χλμ.)

Mini Side Event IΙωάννινα – Πλ. Μαβίλη (10:00-12:00)

10:30 – 11:40: Παρουσίαση ομάδων και υπογραφή αθλητών

11:50: Εκκίνηση (ουδέτερη) | 15:46 – 16:08: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού

ΔΕΗ Fan Zone: Αγρίνιο - Κεντρική Πλατεία (10:00-16:00)

Πέμπτη 7 Μαΐου | 2ο ΕΤΑΠ: Καρπενήσι - Λάρισα (157,6 χλμ.)

11:20 – 12:30: Παρουσίαση ομάδων και υπογραφή αθλητών

Mini Side Event Καρπενήσι – Κεντρική Πλατεία (10:00-13:00)

12:40: Εκκίνηση (ουδέτερη) | 16:18 – 16:39: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού

ΔΕΗ Fan Zone: Λάρισα - Κεντρική Πλατεία Σάπκα (10:00-16:30)

Παρασκευή 8 Μαΐου | 3ο ΕΤΑΠ: Βόλος - Λαμία (207,0 χλμ.)

09:10 – 10:20: Παρουσίαση ομάδων και υπογραφή αθλητών

Mini Side Event Βόλος –Παραλία Μνημείο Ηρώων Εθνικής Ανεξαρτησίας (09:00-12:30)

10:30: Εκκίνηση (ουδέτερη) | 16:15 – 16:51: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού

ΔΕΗ Fan Zone: Λαμία - Parking Εκθεσιακού Κέντρου (10:00-17:30)

Σάββατο 9 Μαΐου | 4ο ΕΤΑΠ: Αταλάντη - Πάρνηθα (180,9 χλμ.)

10:05 – 11:15: Παρουσίαση ομάδων και υπογραφή αθλητών

Mini Side Event Αταλάντη-Κεντρική Πλατεία (09:30-12:00)

11:25: Εκκίνηση (ουδέτερη) | 15:49 – 16:16: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού

ΔΕΗ Fan Zone: Πάρνηθα - Τελεφερίκ (10:30-17:00)

Κυριακή 10 Μαΐου | 5ο ΕΤΑΠ: Πειραιάς - Πλατεία Συντάγματος (146,5 χλμ.)

(Τερματισμός σε κυκλική διαδρομή 3 γύρων στο κέντρο της Αθήνας)

09:10 – 10:20: Παρουσίαση ομάδων και υπογραφή αθλητών

Mini Side Event Ακτή Μουτσοπούλου/Πασαλιμάνι (09:30-11:00)

10:30: Εκκίνηση (ουδέτερη) | 13:52 – 14:11: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού

ΔΕΗ Fan Zone: Αθήνα - Πλατεία Συντάγματος (10:30-15:30)