Love and Death: Η αληθινή ιστορία της σειράς που βλέπουν όλοι φανατικά στο Netflix

Το Love and Death θα σε κάνει να κολλήσεις στην οθόνη.

Το Love and Death συστήθηκε στους θεατές το 2023 μέσω του HBO Max, ωστόσο πριν λίγο καιρό έγινε διαθέσιμο στο Netflix -εξού και βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Η σειρά των 7 επεισοδίων βασίζεται στην αληθινή ιστορία που συγκλόνισε μια ήσυχη πόλη του Τέξας το 1980, τότε που η Κάντι Μοντγκόμερι δολοφόνησε με τσεκούρι την 30χρονη φίλη της, Μπέτι Γκορ.

Το Love and Death είναι μια true crime σειρά, από αυτές που τις βλέπεις μονοκοπανιά. Εκτός από την ιστορία που σε κάνει να κολλάς, έχει πολύ καλές ερμηνείες που σε κρατούν καθηλωμένο στην οθόνη. Η Ελίζαμπεθ Όλσεν ως Κάντι είναι σκέτη απόλαυση.

Η σειρά ξετυλίγει το κουβάρι της ιστορίας παρουσιάζοντας τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν πριν τη δολοφονία της Μπέτι Γκορ, τη δίκη που ακολούθησε και το πώς η Κάντι Μοντγκόμερι τελικά αθωώθηκε παρά τα 41 χτυπήματά της με το τσεκούρι.

