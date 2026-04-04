«Έρωτά μου αγιάτρευτε»: Ο Κώστας Κόλλιας «έφυγε» σε τροχαίο πριν προλάβει να το ακούσει

Η σύντομη καριέρα και το πρόωρο, τραγικό τέλος σε τροχαίο το 1980, ενός τραγουδιστή, που το όνομά του έμεινε αθάνατο με ένα σουξέ που ο ίδιος δεν πρόλαβε να ακούσει.

Μία από τις πλέον τραγικές ιστορίες στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού, η οποία παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με αυτή του αδικοχαμένου Παντελή Παντελίδη, που σκοτώθηκε σε τροχαίο τον Φεβρουάριο του 2016 είναι αυτή του τραγουδιστή Κώστα Κόλλια.

Ο Κώστας Κόλλιας, λαϊκός τραγουδιστής που είχε αρχίσει να γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλής σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα, που από κάποιους χαρακτηρίστηκε «περίεργο», τον Ιούνιο του 1980 σε ηλικία μόλις 35 ετών.

Ακόμα πιο τραγικό είναι το γεγονός ότι λίγο πριν πεθάνει ηχογράφησε το τραγούδι «Έρωτά μου αγιάτρευτε», των Τάκη Σούκα - Ηρακλή Παπασιδέρη, που έγινε τεράστια επιτυχία και ακούγεται μέχρι σήμερα. Ο ίδιος δεν πρόλαβε να τα ακούσει...

