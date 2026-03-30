Κόκκινος συναγερμός στην Αττική από την ΕΜΥ: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού (vid)

Συναγερμός από την ΕΜΥ, που εξέδωσε έκτακτο διήμερο δελτίο επιδείνωσης καιρού για τη σφοδρή κακοκαιρία Erminio που θα «χτυπήσει» την Ελλάδα.

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε το μεσημέρι της Δευτέρας (30/03) η ΕΜΥ, θέτοντας τη χώρα σε κατάσταση πορτοκαλί και κόκκινου συναγερμού.

Ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό από τη δυτική Μεσόγειο, με την ονομασία Erminio, αναμένεται να σαρώσει τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας την Τετάρτη (1/4) και την Πέμπτη (2/4), φέρνοντας έντονα φαινόμενα μεγάλης διάρκειας.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας Erminio

Σύμφωνα με την πρόγνωση, το σύστημα θα προκαλέσει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Παράλληλα, την Τετάρτη θα πνέουν θυελλώδεις ανατολικοί-νοτιοανατολικοί άνεμοι που θα φτάσουν τα 9 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τα 10 μποφόρ, ενώ πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Οι περιοχές που θα «χτυπηθούν» την Τετάρτη (1/4)

Ιόνιο : Ισχυρές βροχές από νωρίς το πρωί (Πορτοκαλί προειδοποίηση)

: Ισχυρές βροχές από νωρίς το πρωί (Πορτοκαλί προειδοποίηση) Ανατολική Πελοπόννησος, Στερεά, Εύβοια, Θεσσαλία, Σποράδες : Έντονα φαινόμενα από το μεσημέρι έως τη νύχτα (Κόκκινη προειδοποίηση)

: Έντονα φαινόμενα από το μεσημέρι έως τη νύχτα (Κόκκινη προειδοποίηση) Αττική : Ισχυρές καταιγίδες από το μεσημέρι έως το βράδυ (Κόκκινη προειδοποίηση)

: Ισχυρές καταιγίδες από το μεσημέρι έως το βράδυ (Κόκκινη προειδοποίηση) Κυκλάδες & Ανατολικό Αιγαίο : Φαινόμενα από το απόγευμα (Πορτοκαλί προειδοποίηση)

: Φαινόμενα από το απόγευμα (Πορτοκαλί προειδοποίηση) Δωδεκάνησα: Σοβαρή επιδείνωση από το απόγευμα (Κόκκινη προειδοποίηση)

Η εξέλιξη των φαινομένων την Πέμπτη (2/4)

Δυτική & Νότια Πελοπόννησος : Ισχυρές καταιγίδες όλη την ημέρα (Κόκκινη προειδοποίηση)

: Ισχυρές καταιγίδες όλη την ημέρα (Κόκκινη προειδοποίηση) Κεντρική Μακεδονία & Ανατολική Θεσσαλία : Έντονα φαινόμενα έως το απόγευμα (Πορτοκαλί προειδοποίηση)

: Έντονα φαινόμενα έως το απόγευμα (Πορτοκαλί προειδοποίηση) Κρήτη : Ισχυρές βροχές κυρίως στα δυτικά και νότια από το μεσημέρι (Κόκκινη προειδοποίηση)

: Ισχυρές βροχές κυρίως στα δυτικά και νότια από το μεσημέρι (Κόκκινη προειδοποίηση) Δωδεκάνησα: Επικίνδυνα φαινόμενα τις πρώτες πρωινές ώρες (Κόκκινη προειδοποίηση) και εκ νέου από το απόγευμα

Οι αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις, ειδικά στις περιοχές που βρίσκονται στο επίπεδο του κόκκινου συναγερμού, λόγω του κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων και των πολύ ισχυρών ανέμων.

