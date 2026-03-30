«MOROMO»: Βυθιστείτε στον ήχο, στο νερό, στο μέταλλο

Το «Moromo» (2, 3, 4 Απριλίου, είσοδος ελεύθερη) είναι μία πολυμεσική εγκατάσταση του Παντελή Καρασεβδά στον χώρο παραστατικών τεχνών «Τζάμια Κρύσταλλα».

Η ουσία της τέχνης είναι λίγα καρφιά στο πάτωμα, ένα σφυρί με χιλιάδες χαρακιές στο «κεφάλι» του και ο ήχος του μετάλλου όταν αφήνεται στο νερό. Το υγρό πυρ και το υγρό που ενεργοποιεί αθόρυβα και διαχρονικά το ρήμα, την ενέργεια, τη σταθερά ρέουσα αθέατη πλευρά του ζωοποιώ. Ο καλλιτέχνης δεν είναι μόνο ο λόγος του. Ο καλλιτέχνης είναι πρώτα απ’ όλα η σιωπή του και οι «εκρήξεις» της ψυχής του. Και όταν το λευκό που λάμπει και το μαύρο που ροδίζει βρίσκουν δίοδο έκφρασης, απεύθυνσης και διαλόγου με την εξωτερική πραγματικότητα, τότε προκύπτει η μοναδική και αρχέγονη αποστολή: να μετουσιωθεί το φως και το σκοτάδι σε μέταλλο και να «περπατήσει» στο νερό και στον αέρα.

Τα προηγούμενα δεν είναι γραμμένα πάνω στην πέτρα. Όχι. Είναι, όμως, βυθισμένα στο ένστικτο και στο πάντα ανήλικο, εσωτερικό είναι. Τα παιδιά κάνουν τις πιο ουσιαστικές ερωτήσεις και ρωτούν γιατί ο ουρανός είναι μπλε; Γιατί το λιβάδι είναι πράσινο; Γιατί ο ήλιος είναι κίτρινος; Και χωρίς να το καταλάβεις, εσύ ο άνθρωπος, εσύ που λέγεσαι καλλιτέχνης, παίρνεις το μέταλλο, το χώμα και τα χέρια σου και φτιάχνεις τα άθραυστα οστά, το καρδιογράφημα του υπεδάφους και τις ακτίνες-βίδες του νέου ήλιου. Και κάπως έτσι το ατομικό γίνεται συλλογικό, γίνεται η πρώτη ατομική εγκατάσταση του Παντελή Καρασεβδά, γίνεται… «Moromo» (2, 3, 4 Απριλίου, στο «Τζάμια Κρύσταλλα»).

Η ρευστή ύλη και το προσωρινό της πάγωμα



Ο Παντελής Καρασεβδάς ξέρει ότι όλα ζουν στο φως και πίσω, κάτω, απ’ αυτό. Ο ήλιος φτάνει στο τσιμέντο και στο χώμα, στο ξύλο και στο σώμα, αλλά μέσα στη σάρκα του ανθρώπου και της πόλης, του χωραφιού και του σφυριού, ζουν και δρουν τα μόρια που συνθέτουν τον χτύπο της φλέβας της ζωής. Εκεί που δεν φτάνει το μάτι και εκεί που το αυτί ξεκουράζεται, εκεί συντελούνται τα ανείπωτα και οι πιο μύχιες σκέψεις μας. Ο εν λόγω καλλιτέχνης κοπιάζει και αναμετριέται με τη ρευστή ύλη και με το προσωρινό πάγωμά της. Χτυπά και ξαναχτυπά, ενώνει και τονώνει τον ψυχρό χώρο με το αίμα των αμίλητων (;) σωμάτων, αντικειμένων, υλικών, μορφών.

Ο Καρασεβδάς εξηγεί τις υδάτινες κλωστές της Νοσταλγίας και του Στάλκερ, εξηγεί τη διάφανη πράσινη γλώσσα των μπουκαλιών και γιατί ο καλλιτέχνης δεν πρέπει να πετά ψηλά στον ήλιο, αλλά να τον βρίσκει στο υπέδαφος, στη βύθιση. Και στον χώρο παραστατικών τεχνών «Τζάμια Κρύσταλλα» θα βρείτε αυτή τη βύθιση που όλα τα αναδεικνύει, όλα τα ακούει και όλα τα συνοδεύει ενώ ρέουν.

Αξίζει να το ζήσετε



Το «Moromo» αξίζει να το ζήσετε για την φιλοδοξία, για τη σύλληψή του, για το οπτικό/ηχητικό του αποτέλεσμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα νιώσετε ελεύθεροι βλέποντας τη δουλειά του Παντελή Καρασεβδά. Σας μεταφέρουμε τη σύνοψη στο τι θα δείτε και τι θα περιμένετε. Αντιγράφουμε από το δελτίου Τύπου: MOROMO: Submerged Forms & Sounds. Ένα περιβάλλον ήχου, μεταλλικών σωμάτων και νερού. Ένα πεδίο βύθισης, όπου ο ήχος και η ύλη συνυπάρχουν σε κατάσταση μεταμόρφωσης. Μια αργή διέλευση μέσα από οξειδωμένες μορφές, δονήσεις και ηχητικά πεδία που αναδύονται από την ύλη. Τα μεταλλικά σώματα φέρουν ίχνη φθοράς και αλλοίωσης. Ο ήχος δεν επιβάλλεται, αποκαλύπτεται, ως μια εσωτερική δόνηση που ήδη υπάρχει.

Καθώς η εμπειρία εξελίσσεται, ο επισκέπτης μετακινείται από την παρατήρηση στη συμμετοχή. Στον κάτω χώρο, το περιβάλλον πυκνώνει: το νερό, το φως και το σώμα συνδέονται σε μια κοινή συνθήκη.Η performance της χορογράφου και χορεύτριας Αντωνίας Οικονόμου, δεν λειτουργεί ως γεγονός, αλλά ως συνέχεια του χώρου, μια διαδικασία βύθισης και ανάδυσης. Ο Παντελής Καρασεβδάς κινείται ανάμεσα στον ήχο και την ύλη.

Με αφετηρία τη μουσική του πορεία ως drummer, η πρακτική του μετατοπίζεται προς την ενεργοποίηση αντικειμένων, επιφανειών και οργανισμών ως ηχητικών σωμάτων.Μέσα από contact microphones, ο ήχος δεν παράγεται αλλά αποκαλύπτεται, ως δόνηση που ήδη υπάρχει στο υλικό. Μέταλλο, φυτικά σώματα και κατασκευές γίνονται φορείς μιας υπόγειας ακουστικής εμπειρίας. Οι performances και εγκαταστάσεις του συγκροτούν περιβάλλοντα όπου το σώμα, ο ήχος και ο χώρος βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση.

«MOROMO»

Συντελεστές/ριες

Σύλληψη / Ήχοι / Μορφές: Παντελής Καρασεβδάς

Performance: Αντωνία Οικονόμου

Τεχνική επιμέλεια / Στήσιμο: Νίκος Σταθόπουλος

Μίξη & Συμπαραγωγή ηχητικού: Χρήστος Μπεκίρης

Ηχογράφηση: Νίκος Τριανταφύλλου

Επιμέλεια Φωτισμού: Ιφιγένεια Γιαννιού

Κοστούμι / MOROMO: 240791

Φωτογραφίες & Βίντεο: Νεφέλη Παπαϊωάννου

Αφίσα: Ζωή Κραββαρίτη

Επικοινωνία: True Colours Comms

Πληροφορίες

Τοποθεσία: Tzamia Krystalla, Αγίου Όρους 10, Κεραμεικός

Ημερομηνίες: 2, 3 και 4 Απριλίου, 2026

Ώρες: 20:00 - 22:30

Είσοδος ελεύθερη

