Αγία Παρασκευή: Σύλληψη 19χρονου για εκβιασμούς ανηλίκων - Πάνω από 11.000 ευρώ η λεία

Στη σύλληψη 19χρονου για εκβιασμούς ανηλίκων στην Αγία Παρασκευή προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. Είχε αποσπάσει 11.300 ευρώ, ενώ εμπλέκεται και σε υπόθεδση ξυλοδαρμού ανηλίκου.

Στη σύλληψη ενός 19χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στην Αγία Παρασκευή. Κατηγορείται για συστηματικούς εκβιασμούς σε βάρος ανηλίκων, από τους οποίους φέρεται να απέσπασε συνολικά το ποσό των 11.300 ευρώ.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από στελέχη του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παπάγου-Χολαργού, ενώ σε βάρος του νεαρού σχηματίστηκε δικογραφία για εκβίαση κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, εξύβριση, απειλές, απλή σωματική βλάβη, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Παράλληλα, έχει ταυτοποιηθεί και ένας ακόμη συνεργός του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο κατηγορούμενος, ήδη από τις αρχές Φεβρουαρίου, στοχοποιούσε ανηλίκους, προσεγγίζοντάς τους είτε δια ζώσης είτε μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Σε μία χαρακτηριστική περίπτωση, εκβίαζε 14χρονο, απαιτώντας χρήματα με το πρόσχημα ότι απειλείται η ζωή του από τρίτα άτομα που υποτίθεται ότι σχεδίαζαν να τον βλάψουν.

Μάλιστα, προκειμένου να ενισχύσει την πίεση, φέρεται να είχε δείξει στο θύμα βίντεο στο οποίο συνεργός του εκτόξευε απειλές κατά της σωματικής του ακεραιότητας. Από τη συγκεκριμένη υπόθεση, ο 19χρονος απέσπασε σταδιακά περίπου 10.000 ευρώ.

Παράλληλα, όπως προέκυψε από την έρευνα, ο δράστης κινούνταν συστηματικά σε πάρκα και έξω από σχολικά συγκροτήματα στη βορειοανατολική Αττική, αναζητώντας νέα ανήλικα θύματα.

Μετά από καταγγελία, οι αστυνομικές αρχές ταυτοποίησαν άμεσα τον ίδιο και τον συνεργό του και προχώρησαν στη σύλληψή του στην Αγία Παρασκευή.

Η έρευνα οδήγησε επίσης στην εξιχνίαση ακόμη δύο περιστατικών σε Χολαργό και Αγία Παρασκευή, όπου ο κατηγορούμενος φέρεται να απέσπασε συνολικά 1.300 ευρώ από δύο ανηλίκους, χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία.

Ιδιαίτερα σοβαρό είναι το περιστατικό στο οποίο ανήλικος αρνήθηκε να υποκύψει στις απαιτήσεις του. Τότε, ο 19χρονος, μαζί με συνεργό του, τον ξυλοκόπησαν, προκαλώντας του τραύματα στο πρόσωπο και στα γεννητικά όργανα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα, ενώ μετά την απολογία του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε σε κατάστημα κράτησης.

