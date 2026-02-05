Ο Gio Kay αποθέωσε στον «αέρα» τον Λιάγκα: «Σε έχω πάρα πολύ ψηλά, είσαι είδωλο» (vid)

Ο Gio Kay που αποχώρησε από το Survivor αποθέωσε στον «αέρα» τον Γιώργο Λιάγκα κατά την διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας τους.

Λίγες ώρες μετά την επιστροφή του από το Survivor, ο Gio Kay κλήθηκε να μιλήσει στον «αέρα» της εκπομπής «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και στον Γιώργο Λιάγκα.

Κατά την διάρκεια της σύντομης κουβέντας που είχαν, ο πρώην παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ, ο οποίος βρισκόταν στο νοσοκομείο για ένα πρόβλημα που αντιμετώπιζε η σύντροφός του με το δόντι της, αποθέωσε τον παρουσιαστή του «Πρωινού» λέγοντας του μεταξύ άλλων ότι τον έχει πολύ ψηλά.

«Είμαι στο νοσοκομείο με την κοπέλα μου, η οποία έκανε μια επέμβαση στο δόντι της. Απλώς ήθελα να σου πω μια καλημέρα και σε ευχαριστώ για όλη την αγάπη που μου δίνεις. Σε έχω πάρα πολύ ψηλά, είσαι στην τηλεόραση το είδωλό μου και έχεις το σεβασμό μου», είπε ο Gio στον Γιώργο Λιάγκα.

Τότε ο παρουσιαστής του απάντησε: «Χαίρομαι πάρα πολύ, μου αρέσει πολύ ο χαρακτήρας σου και η αγνότητα που εκπέμπεις. Θέλω αν σε αφήσει και ο ΣΚΑΪ κάποια στιγμή να κάνουμε και μια κουβέντα από κοντά. Να γνωριστούμε», με τον πρώην παίκτη του Survivor να λέει: «Εννοείται, θα ήταν μεγάλη μου τιμή».

Τέλος σε ερώτηση για το τι έλειψε περισσότερο όσο βρισκόταν στον Άγιο Δομίνικο, ο Gio είπε: «Να ανοίγω την τηλεόραση και να σε βλέπω Γιώργο...».

