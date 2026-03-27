Η πτήση που ακρίβυνε περισσότερο από όλες μετά το ξέσπασμα του πολέμου

Στα ύψη είναι φέτος οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων εξαιτίας των οικονομικών συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου, άρχισαν να φαίνονται και «στον αέρα» καθώς οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων έχουν ανέβει με τη σειρά τους, ως επακόλουθο της αύξησης στην τιμή των καυσίμων.

Στη χώρα μας, η Aegean Airlines, προχώρησε από εχθές (26/3) σε αυξήσεις στα επίπεδα του 7 - 8% των αεροπορικών εισιτηρίων.

