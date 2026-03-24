Παραιτήθηκε ο Αλέξης Χαρίτσης από τη Νέα Αριστερά – Οι λόγοι και οι επόμενες κινήσεις

Την παραίτησή του από την ηγεσία της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσε ο Αλέξης Χαρίτσης. Οι εσωκομματικές διαφωνίες και τι αλλάζει σε κόμμα και ΚΟ.

Ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά σηματοδοτεί η παραίτηση του Αλέξης Χαρίτσης από την προεδρία του κόμματος, με επιστολή που απηύθυνε στα μέλη το απόγευμα της Τρίτης (24/3).

Η αποχώρησή του από την ηγεσία έρχεται ως κατάληξη μιας μακράς περιόδου εσωκομματικών τριβών, κυρίως γύρω από τη στρατηγική των πολιτικών συμμαχιών. Το τελευταίο έτος είχε καταγραφεί σαφής απόκλιση μεταξύ του ίδιου και της πλειοψηφίας της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία τάχθηκε υπέρ μιας πιο «ριζοσπαστικής» κατεύθυνσης και της συγκρότησης ευρύτερου μετώπου.

Στην αντίπερα όχθη, ο Αλέξης Χαρίτσης είχε εισηγηθεί την προοπτική σύγκλισης με τον ΣΥΡΙΖΑ, πρόταση που απορρίφθηκε ήδη από την Κεντρική Επιτροπή τον Απρίλιο του 2025. Αντίστοιχες διαφοροποιήσεις καταγράφηκαν και σε επόμενες συνεδριάσεις, όπου τέθηκε και το ζήτημα της σχέσης με τον Αλέξη Τσίπρα.

Παρά τον προσωρινό συμβιβασμό που επιτεύχθηκε στο συνέδριο του Ιανουαρίου 2026, οι διαφωνίες δεν γεφυρώθηκαν ουσιαστικά, οδηγώντας τελικά στην αποχώρηση του προέδρου.

Η «επόμενη ημέρα» στη Νέα Αριστερά

Με βάση το καταστατικό, την εκπροσώπηση του κόμματος αναλαμβάνει προσωρινά ο γενικός γραμματέας, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Σε ό,τι αφορά την Κοινοβουλευτική Ομάδα, οι αποφάσεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες, με επικρατέστερο σενάριο την ανάδειξη του Ευκλείδη Τσακαλώτου σε επικεφαλής, χωρίς να αποκλείονται εναλλακτικές επιλογές.

Τι αναφέρει στην επιστολή του

Στην επιστολή παραίτησής του, ο Αλέξης Χαρίτσης κάνει λόγο για βαθιά πολιτική διαφωνία στο εσωτερικό της Νέας Αριστεράς, επισημαίνοντας την ύπαρξη δύο διακριτών στρατηγικών. Από τη μία, την «ιδεολογική αυτάρκεια» και, από την άλλη, το άνοιγμα σε κοινωνικές και πολιτικές συγκλίσεις.

Όπως τονίζει, ο ίδιος παραμένει σταθερά υπέρ της δεύτερης επιλογής, την οποία θεωρεί αναγκαία για τη διαμόρφωση μιας ευρύτερης προοδευτικής συμμαχίας απέναντι στη σημερινή κυβερνητική πολιτική.

«Δεν είναι η κατεύθυνση που επιλέγει η πλειοψηφία των οργάνων», σημειώνει, εξηγώντας πως για τον λόγο αυτό κρίνει αναγκαία την παραίτησή του, αφήνοντας ταυτόχρονα αιχμές για εσωστρέφεια και ακινησία.

Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι δεν αποσύρεται πολιτικά, υπογραμμίζοντας πως θα συνεχίσει να στηρίζει την ανάγκη για μια «κοινωνικά χρήσιμη Αριστερά» που θα μπορεί να δίνει προοπτική και διέξοδο.

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει νέο κύκλο διεργασιών στη Νέα Αριστερά, με το βλέμμα στραμμένο τόσο στις εσωτερικές ισορροπίες όσο και στις ευρύτερες ανακατατάξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς.

