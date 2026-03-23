Νεκρός στα 43 του ο ιδιοκτήτης του OnlyFans - Η πορεία και η περιουσία του

Πέθανε στα 43 του ο Λέο Ραντβίνσκι, ιδιοκτήτης του OnlyFans, μετά από μάχη με τον καρκίνο. Η επιχειρηματική του πορεία και η περιουσία δισεκατομμυρίων.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 43 ετών ο Λέο Ραντβίνσκι, ιδιοκτήτης της πλατφόρμας OnlyFans, έπειτα από μακρά μάχη με τον καρκίνο.

Την είδηση επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της εταιρείας, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη για την απώλειά του και τονίζοντας ότι ο επιχειρηματίας «έφυγε ειρηνικά», ενώ η οικογένειά του ζήτησε σεβασμό στην ιδιωτικότητα αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Ο ουκρανικής καταγωγής επιχειρηματίας είχε χτίσει μια τεράστια περιουσία, που εκτιμάται σε περίπου 4,7 δισ. δολάρια, κυρίως μέσω της συμμετοχής του στη μητρική εταιρεία της πλατφόρμας, Fenix International Limited, της οποίας ήταν βασικός μέτοχος και διευθυντής.

Απέκτησε τον έλεγχο της OnlyFans το 2018, εξαγοράζοντας την από τους ιδρυτές της, Τιμ Στόκελι και Γκάι Στόκελι. Υπό τη διοίκησή του, η πλατφόρμα γνώρισε εκρηκτική ανάπτυξη, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της πανδημίας, εξελισσόμενη σε παγκόσμιο ψηφιακό φαινόμενο με εκατομμύρια δημιουργούς και χρήστες.

Γεννημένος στην Οδησσό το 1982, μετανάστευσε σε νεαρή ηλικία στις Ηνωμένες Πολιτείες και εγκαταστάθηκε στο Σικάγο. Σπούδασε οικονομικά στο Northwestern University και ξεκίνησε την επιχειρηματική του πορεία στον χώρο του διαδικτύου από τα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Πριν από την ενασχόλησή του με την OnlyFans, δραστηριοποιήθηκε σε ψηφιακές πλατφόρμες περιεχομένου και υπηρεσίες προώθησης ιστοσελίδων, ενώ αργότερα επένδυσε σε τεχνολογικές επιχειρήσεις και νεοφυείς εταιρείες.

Παράλληλα, είχε έντονη φιλανθρωπική δράση, στηρίζοντας πρωτοβουλίες τεχνολογίας και κοινωνικών σκοπών, ενώ είχε πραγματοποιήσει και σημαντικές δωρεές, μεταξύ άλλων για την υποστήριξη της Κίεβο σε περίοδο πολεμικών συγκρούσεων.

Παρά τη μεγάλη του επιτυχία, ο Ραντβίνσκι παρέμενε ιδιαίτερα χαμηλών τόνων, αποφεύγοντας τη δημοσιότητα και τις δημόσιες εμφανίσεις, χωρίς να έχει παραχωρήσει συνεντεύξεις.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ