Η χώρα που καταργεί τα παραδοσιακά διόδια - Πώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα

Ευρωπαϊκή χώρα περνά σε σύστημα διοδίων χωρίς στάσεις, με αυτόματες χρεώσεις μέσω καμερών και αισθητήρων. Σε εφαρμογή από το 2026 με στόχο λιγότερη κίνηση και καθυστερήσεις.

Σε ριζική αναμόρφωση του συστήματος διοδίων προχωρά η Κροατία, με στόχο την πλήρη κατάργηση των παραδοσιακών σταθμών και την υιοθέτηση ενός σύγχρονου μοντέλου ελεύθερης ροής κυκλοφορίας έως το τέλος του καλοκαιριού του 2026.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το νέο σύστημα θα βασίζεται σε τεχνολογίες αυτόματης αναγνώρισης, επιτρέποντας στους οδηγούς να κινούνται χωρίς στάσεις στους αυτοκινητοδρόμους. Ειδικές πύλες με κάμερες και αισθητήρες θα καταγράφουν τις πινακίδες κυκλοφορίας και θα υπολογίζουν αυτόματα τα διόδια, τα οποία θα χρεώνονται ψηφιακά.

Η αλλαγή αυτή αποσκοπεί κυρίως στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, ιδιαίτερα στους άξονες που οδηγούν προς τις ακτές της Αδριατικής, όπου τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις κατά τις περιόδους αιχμής.

Το έργο υλοποιείται από τις εταιρείες SkyToll και TollNet, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος είναι όχι μόνο η ταχύτερη διέλευση των οχημάτων, αλλά και η βελτίωση της οδικής ασφάλειας, μέσω της μείωσης των στάσεων και των σημείων συμφόρησης.

Για τα επιβατικά οχήματα και τις μοτοσικλέτες, η διαδικασία θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, χωρίς να απαιτείται ενέργεια από τον οδηγό. Αντίθετα, για τα βαρέα φορτηγά θα διατηρηθούν συγκεκριμένα σημεία ελέγχου και πληρωμής.

Παρά τη μετάβαση στη νέα τεχνολογία, η χώρα διατηρεί το μοντέλο χρέωσης βάσει της απόστασης που διανύεται - διαφοροποιούμενη άλλα ευρωπαϊκά κράτη.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ