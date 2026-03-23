Γιατί το Πάσχα δεν πέφτει ποτέ ίδια μέρα - Η εξήγηση

Γιατί το Πάσχα δεν έχει σταθερή ημερομηνία και πώς συνδέεται με τη σελήνη και την εαρινή ισημερία, βάσει απόφασης από το 325 μ.Χ.

Η ημερομηνία του Πάσχα δεν είναι σταθερή, γεγονός που εξηγεί γιατί κάθε χρόνο μεταβάλλεται και η Μεγάλη Εβδομάδα, κινούμενη πάντα μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες γιορτές της Χριστιανοσύνης, η οποία δεν βασίζεται αποκλειστικά στο ηλιακό ημερολόγιο, αλλά επηρεάζεται από τη σεληνιακή του διάσταση.

Η Μεγάλη Εβδομάδα ξεκινά την Κυριακή των Βαΐων και κορυφώνεται με την Κυριακή του Πάσχα, κατά την οποία τιμάται η Ανάσταση του Ιησού Χριστού.

Ο λόγος για τη μεταβαλλόμενη ημερομηνία συνδέεται άμεσα με το εβραϊκό Πεσάχ, καθώς τα γεγονότα των Παθών τοποθετούνται χρονικά κοντά σε αυτή τη γιορτή. Το Πεσάχ γιορτάζεται την 15η ημέρα του μήνα Νισάν, ο οποίος καθορίζεται από τη σελήνη και ξεκινά με την πρώτη πανσέληνο της άνοιξης.

Η καθιέρωση του τρόπου υπολογισμού του Πάσχα έγινε το 325 μ.Χ. κατά την Α΄ Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας. Εκεί αποφασίστηκε ότι το Πάσχα θα εορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά την πρώτη πανσέληνο που ακολουθεί την εαρινή ισημερία.

Έτσι, η ημερομηνία της Ανάστασης εξαρτάται από τον συνδυασμό ηλιακού και σεληνιακού κύκλου, κάτι που εξηγεί γιατί δεν παραμένει σταθερή κάθε χρόνο, αλλά μετακινείται μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο της άνοιξης.

