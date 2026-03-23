Τραγωδία στην Κολομβία: Στρατιωτικό αεροσκάφος με 110 στρατιώτες συνετρίβη κατά την απογείωση

Δραματικές εξελίξεις στη Νότια Αμερική, με στρατιωτικό Hercules να πέφτει κοντά στα σύνορα με το Περού, ενώ οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για 110 επιβαίνοντες.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Κολομβία μετά τη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας στο νότιο τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με το Περού.

Το αεροσκάφος, τύπου Hercules C-130 της Lockheed Martin, κατέπεσε κοντά στην πόλη Puerto Leguízamo, στην επαρχία Putumayo, την ώρα που επιχειρούσε να απογειωθεί, μεταφέροντας στρατιωτικό προσωπικό.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, στο αεροσκάφος επέβαιναν 110 στρατιώτες, αριθμός που προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από τις Αρχές.

Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης

Η συντριβή σημειώθηκε περίπου 3 χιλιόμετρα από κατοικημένη περιοχή, με σωστικά συνεργεία να σπεύδουν άμεσα στο σημείο για να εντοπίσουν επιζώντες και να εκτιμήσουν την κατάσταση.

Ο υπουργός Άμυνας της Κολομβίας, Πέδρο Σάντσες, έκανε λόγο για «τραγικό ατύχημα κατά την απογείωση από το Puerto Leguízamo», επιβεβαιώνοντας ότι το αεροσκάφος μετέφερε στρατιώτες των ενόπλων δυνάμεων.

Όπως ανέφερε, «ο ακριβής αριθμός θυμάτων και τα αίτια της συντριβής δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για σοβαρές απώλειες.

🚨 BREAKING: A Colombian Air Force aircraft believed to be carrying around 100 people has crashed in Puerto Leguízamo.



pic.twitter.com/NSUXtcvxDW — Breaking911 (@Breaking911) March 23, 2026

Αναζητούνται απαντήσεις για τα αίτια

Οι συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστες, με τις Αρχές να επικεντρώνονται τόσο στην επιχείρηση διάσωσης όσο και στη διερεύνηση των αιτίων.

Το περιστατικό έρχεται λίγες εβδομάδες μετά από παρόμοιο δυστύχημα στη Βολιβία, όπου επίσης αεροσκάφος Hercules C-130 συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή της πόλης Ελ Άλτο, προκαλώντας τον θάνατο περισσότερων από 20 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 30.

Η υπόθεση στην Κολομβία θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς αφορά στρατιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε μεγάλο αριθμό προσωπικού, σε περιοχή δύσβατη και κοντά σε διεθνή σύνορα.

Η ενημέρωση παραμένει σε εξέλιξη...

Με πληροφορίες από BBC και Reuters