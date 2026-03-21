Η πιο περίεργη θεωρία: Το πόσο δυνατά μπορείς να σφίξεις ένα μπαλάκι του τένις συνδέεται με το πόσο καιρό θα ζήσεις

Ένα παράξενο τεστ με μπαλάκι του τένις δείχνει πόσο καιρό μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος.

Μια περίεργη θεωρία ενός ερευνητή από την Αγγλία δίνει την απάντηση στο πόσο καιρό μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος. Αρκεί ένα μπαλάκι του τένις. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να το σφίξεις όσο πιο δυνατά μπορείς για αρκετή ώρα.

Το να κρατάς το μπαλάκι σφιχτά για 15 έως 30 δευτερόλεπτα είναι ένας καλός στόχος, σύμφωνα με τον ερευνητή του Πανεπιστημίου του Ντέρμπι, Joshua Davidson, ο οποίος δήλωσε στο BBC ότι η μέτρηση της δύναμης λαβής είναι ένας από τους πιο αξιόπιστους τρόπους αξιολόγησης της υγείας.

«Το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένα αντικείμενο που μπορείς να κρατήσεις και να παραμορφώσεις χωρίς να προκαλεί πόνο ή δυσφορία. Απλώς σφίξ’ το όσο περισσότερο μπορείς μέχρι να κουραστεί η λαβή σου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αν και το προσδόκιμο ζωής δεν καθορίζεται αποκλειστικά από τη δύναμη λαβής, το τεστ αυτό αποτελεί ένδειξη της συνολικής μυοσκελετικής δύναμης, η οποία μπορεί να δείξει αν κάποιος ασκείται αρκετά ή αν ακολουθεί έναν υπερβολικά καθιστικό τρόπο ζωής.

Η δύναμη της λαβής και τα συμπεράσματα

Η σύγχρονη ζωή περιλαμβάνει πολλή καθιστική δραστηριότητα και λίγη σωματική κίνηση. Έτσι αν παρακολουθείς τη δύναμη της λαβής σου, μπορείς να εντοπίσεις τυχόν μείωση των ικανοτήτων σου. Οι αλλαγές μπορεί να είναι ένδειξη αυξανόμενης αδυναμίας ή κάποιας άλλης επιπλοκής υγείας που ίσως δεν έχεις αντιληφθεί αρχικά.

Επιστήμονες διαπίστωσαν σε μελέτη με 140.000 ενήλικες ότι η δύναμη λαβής ήταν καλύτερος δείκτης πρόωρου θανάτου από άλλους παράγοντες υγείας, όπως η αρτηριακή πίεση. Άλλες μελέτες έδειξαν ότι άτομα που έφτασαν στην ηλικία των 100 ετών είχαν 2,5 φορές περισσότερες πιθανότητες να ανήκουν στο ανώτερο επίπεδο της δύναμης λαβής για την ηλικιακή τους ομάδα.

Το κόλπο με το μπαλάκι του τένις

Το καθημερινό σφίξιμο μιας μπάλας του τένις μπορεί επίσης, να βοηθήσει στη βελτίωση της δύναμης λαβής, αλλά γενικά, αν η φυσική σου κατάσταση δεν είναι εκεί που θα ήθελες, το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να κινηθείς και να αναλάβεις δράση.

Δεδομένου ότι η χαμηλή δύναμη λαβής σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου και καρδιαγγειακών παθήσεων, οι ερευνητές θεωρούν ότι είναι καλό να προσπαθήσεις να γίνεις πιο δυνατός.

Άλλα τεστ μακροζωίας

Ο Ed Jones (Αμερικανός επιχειρηματίας και ειδικός στην ολιστική διατροφή) είχε δηλώσει στο Nutrition World Podcast ότι υπάρχει και ένα άλλο τεστ δύναμης λαβής, το οποίο απαιτεί λίγο πιο βαριά άσκηση από το σφίξιμο μιας μπάλας του τένις.

«Αν δεν μπορείς να κρατήσεις έναν αλτήρα ίσο με τα 3/4 του σωματικού σου βάρους για ένα λεπτό, θα πεθάνεις νωρίτερα απ’ ό,τι αν ήσουν πιο δυνατός. Αυτό είναι πιο σημαντικό από τη χοληστερίνη, πιο σημαντικό από κάθε εξέταση αίματος», τόνισε.

Εν τω μεταξύ, ένα άλλο δημοφιλές τεστ μακροζωίας που δεν απαιτεί εξοπλισμό είναι αυτό στο οποίο κάθεσαι κάτω και σηκώνεσαι ξανά χωρίς να κρατιέσαι από κάτι ή να χρησιμοποιείς υποστήριξη. Όσο πιο δύσκολο σου είναι να σηκωθείς χωρίς βοήθεια, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος πρόωρου θανάτου.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ