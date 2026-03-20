StravaLeaks: Εφαρμογή γυμναστικής αποκάλυψε τη θέση του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ»

Σοβαρά κενά ασφαλείας αποκαλύπτει η «Le Monde»: εφαρμογή τρεξίματος εντόπισε σε πραγματικό χρόνο το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ακόμη ένα περιστατικό που αναδεικνύει τους κινδύνους των «έξυπνων» συσκευών, φέρνει στο φως η Le Monde, κάνοντας λόγο για το λεγόμενο «StravaLeaks».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χρήση της δημοφιλούς εφαρμογής Strava από μέλος του πληρώματος του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» οδήγησε στον εντοπισμό της θέσης του πλοίου σε πραγματικό χρόνο.

Το περιστατικό στην Ανατολική Μεσόγειο

Όπως αναφέρεται, το συμβάν καταγράφηκε στις 13 Μαρτίου, όταν μέλος του πληρώματος έκανε τζόκινγκ πάνω στο αεροπλανοφόρο, ενεργοποιώντας την εφαρμογή καταγραφής διαδρομής.

Τα δεδομένα που δημοσιεύθηκαν μέσω της πλατφόρμας επέτρεψαν τον ακριβή εντοπισμό του πλοίου, το οποίο εκείνη την περίοδο έπλεε βορειοδυτικά της Κύπρου, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του στην περιοχή.

Το «Σαρλ ντε Γκωλ» βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο από τις 9 Μαρτίου, στο πλαίσιο επιχειρησιακής ανάπτυξης.

Συναγερμός για την ασφάλεια

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τη χρήση συνδεδεμένων συσκευών από στρατιωτικό προσωπικό. Όπως επισημαίνεται, οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις ενημερώνουν συστηματικά τα στελέχη τους για τους κινδύνους που ενέχουν τέτοιες εφαρμογές.

Παράλληλα, εφαρμόζονται διαφορετικά επίπεδα περιορισμών στη χρήση «έξυπνων» συσκευών, ανάλογα με την επιχειρησιακή απειλή και τις συνθήκες αποστολής.

Δεν είναι η πρώτη φορά

Η υπόθεση «StravaLeaks» δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Ήδη από το 2018, η ίδια εφαρμογή είχε προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες, όταν αποκαλύφθηκε ότι μπορούσε να «χαρτογραφήσει» στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν, το Ιράκ και τη Συρία.

Πιο πρόσφατα, το 2024, έρευνα της Le Monde εντόπισε ακόμη και τις κινήσεις σωματοφυλάκων κορυφαίων ηγετών, μεταξύ των οποίων και πρόεδροι μεγάλων δυνάμεων, μέσω της ίδιας εφαρμογής.

