Ιράν: Νεκρός ο Αλί Λαριτζανί - Επιβεβαίωση από το Ανώτατο Συμβούλιο Ασφαλείας

Το Ιράν επιβεβαιώνει τη δολοφονία του Αλί Λαριτζανί μετά από ισραηλινό πλήγμα. Ποιος ήταν ο ισχυρός πολιτικός και πρώην πρόεδρος του Κοινοβουλίου.

Τη δολοφονία του Αλί Λαριτζανί επιβεβαίωσε το Ανώτατο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε το Mehr News Agency.

Η επιβεβαίωση ήρθε λίγες ώρες μετά τις ανακοινώσεις από την πλευρά του Ισραήλ, το οποίο υποστήριξε ότι ο Ιρανός αξιωματούχος σκοτώθηκε στο πλαίσιο στοχευμένων επιθέσεων.

Στη σχετική ανακοίνωση, οι ιρανικές αρχές αποτίνουν φόρο τιμής στον Λαριτζανί, κάνοντας λόγο για «μαρτυρικό θάνατο» και επισημαίνοντας τη μακρά του πορεία στην υπηρεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Κεντρική μορφή του ιρανικού κατεστημένου

Ο Αλί Λαριτζανί υπήρξε μία από τις πλέον επιδραστικές προσωπικότητες του πολιτικού συστήματος του Ιράν. Από το 2025 κατείχε εκ νέου τη θέση του γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, έχοντας υπηρετήσει στην ίδια θέση και την περίοδο 2005–2007, διαδεχόμενος τον Hassan Rouhani.

Κατά τη διάρκεια της πολιτικής του διαδρομής, διαδραμάτισε κομβικό ρόλο στη διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων εθνικής ασφάλειας, καθώς και στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Πολιτική διαδρομή και ακαδημαϊκό υπόβαθρο

Γεννημένος το 1958 στη Νατζάφ του Ιράκ, προερχόταν από οικογένεια με ισχυρή επιρροή στο πολιτικό και θρησκευτικό σύστημα του Ιράν. Η οικογένεια Λαριτζανί έχει χαρακτηριστεί στο παρελθόν ως μία από τις πλέον ισχυρές «πολιτικές δυναστείες» της χώρας.

Σπούδασε Μαθηματικά και Πληροφορική, ενώ συνέχισε με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στη φιλοσοφία, διδάσκοντας αργότερα στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει αναλύσεις πάνω σε φιλοσόφους όπως ο Immanuel Kant και ο Saul Kripke.

Από τους Φρουρούς της Επανάστασης στην κορυφή της πολιτικής

Η πορεία του περιλάμβανε θέσεις-κλειδιά στο κρατικό μηχανισμό, μεταξύ των οποίων:

αναπληρωτής υπουργός σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια

επικεφαλής της κρατικής ραδιοτηλεόρασης (1994-2004)

πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου (2008-2020)

Παράλληλα, υπήρξε υποψήφιος για την προεδρία του Ιράν σε τρεις διαφορετικές εκλογικές αναμετρήσεις, χωρίς να καταφέρει να λάβει τελικά το χρίσμα.

Ο Λαριτζανί θεωρούνταν εκπρόσωπος μιας πιο πραγματιστικής πτέρυγας του ιρανικού πολιτικού συστήματος, με έμφαση στην εθνική ασφάλεια και τη στρατηγική σταθερότητα.

Η δολοφονία του αναμένεται να επηρεάσει τις εσωτερικές ισορροπίες στο Ιράν, αλλά και τις ήδη τεταμένες σχέσεις στη Μέση Ανατολή, σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης.

