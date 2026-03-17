Το αεροπλάνο της «Ημέρας της Κρίσης» εντοπίστηκε δύο φορές μέσα στην εβδομάδα: Θα μπορούσε να σημάνει μεγάλη καταστροφή

Το «αεροπλάνο της Ημέρας της Κρίσης» που θα μπορούσε να σημαίνει ότι απομένουν μόνο πέντε λεπτά ζωής, εντοπίστηκε δύο φορές μέσα σε μία εβδομάδα.

Ένα από τα πιο προηγμένα αεροσκάφη στον κόσμο εθεάθη στον ουρανό των ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες. Με το παρατσούκλι «doomsday plane» (αεροπλάνο της Ημέρας της Κρίσης), η επίσημη ονομασία του είναι Boeing E-4B «Nightwatch» ή National Airborne Operations Centre (NAOC) και έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί ως ιπτάμενο κέντρο διοίκησης για τις ΗΠΑ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν τέσσερα τέτοια αεροσκάφη στον στόλο τους, εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα είναι έτοιμο να απογειωθεί ανά πάσα στιγμή. Με κόστος λειτουργίας 159.529 δολάρια ανά ώρα, είναι το πιο ακριβό αεροπλάνο για να διατηρείται στον αέρα.

Τα σενάρια

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ αναφέρει: «Σε περίπτωση εθνικής έκτακτης ανάγκης ή καταστροφής των επίγειων κέντρων διοίκησης και ελέγχου, το αεροσκάφος παρέχει ένα εξαιρετικά ανθεκτικό κέντρο διοίκησης, ελέγχου και επικοινωνιών για να κατευθύνει τις αμερικανικές δυνάμεις, να εκτελεί επείγουσες πολεμικές εντολές και να συντονίζει ενέργειες των πολιτικών αρχών».

Παρόλο που η εμφάνιση ενός τέτοιου αεροσκάφους στον ουρανό θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι χρειάζονται ένα μέρος για να επιχειρούν λόγω κάποιας επερχόμενης καταστροφής, χρησιμοποιείται επίσης για τη μεταφορά υψηλόβαθμων προσώπων. Επομένως, παρά τη «τρομακτική» φήμη του, η παρουσία του στον ουρανό δεν σημαίνει απαραίτητα το τέλος του κόσμου.

Εθεάθη δύο φορές την περασμένη εβδομάδα

Σύμφωνα με τη Daily Star, Αμερικανοί το είδαν να πετά μερικές φορές την περασμένη εβδομάδα, καθώς εντοπίστηκε πάνω από το Φρέσνο της Καλιφόρνια, όπου πραγματοποίησε δοκιμαστικές προσεγγίσεις και προσγειώσεις. Στη συνέχεια, εμφανίστηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, όπου ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, το χρησιμοποίησε ως μέσο μεταφοράς.

Να σημειωθεί ότι τα αεροπλάνα αυτά χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υψηλόβαθμων στελεχών, επομένως υπάρχουν και απολύτως φυσιολογικές χρήσεις που δεν αποτελούν λόγο ανησυχίας.

Κινητά «πολεμικά δωμάτια»

Αυτά τα αεροσκάφη, που λειτουργούν ως κινητά «πολεμικά δωμάτια», μπορούν να πετούν με ταχύτητα 600 μιλίων την ώρα για 12 ώρες και έχουν τη δυνατότητα ανεφοδιασμού εν πτήσει, πράγμα που σημαίνει ότι θεωρητικά μπορούν να παραμείνουν στον αέρα για μια ολόκληρη εβδομάδα.

Στο εσωτερικό τους υπάρχει χώρος για έως και 112 άτομα, τα οποία χειρίζονται τον εξοπλισμό επικοινωνιών και συνοδεύουν τους αξιωματούχους που βρίσκονται στο αεροπλάνο για να λαμβάνουν αποφάσεις μετά από μια καταστροφή.

Δεδομένου ότι έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν ακόμη και σε σενάρια Αποκάλυψης, αυτά τα αεροσκάφη είναι κατασκευασμένα ώστε να αντέχουν σε ηλεκτρομαγνητική επίθεση. Για τον λόγο αυτό διαθέτουν αναλογικά συστήματα ελέγχου που θα συνεχίσουν να λειτουργούν ακόμη και στις χειρότερες συνθήκες.

Τα τέσσερα αεροσκάφη βρίσκονται συνήθως στη Διοίκηση Στρατηγικών Δυνάμεων των ΗΠΑ, νότια της Ομάχα, αλλά ένα είναι πάντα έτοιμο για απογείωση και τα υπόλοιπα συντηρούνται ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αν χρειαστεί.

