Το Stoiximan AegeanBall Festival επιστρέφει στη Σύρο 26-28 Ιουνίου 2026

Με νέα γήπεδα προδιαγραφών FIBA και ιστορικό σταθμό στην Καστοριά με τον Δημήτρη Διαμαντίδη.

Η μεγαλύτερη γιορτή του 3X3 μπάσκετ στην Ελλάδα, το Stoiximan AegeanBall Festival, επιστρέφει δυναμικά στη Σύρο. Από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου 2026, η ιστορική Πλατεία Μιαούλη μεταμορφώνεται ξανά στο απόλυτο μπασκετικό σημείο συνάντησης.

Η διοργάνωση, όραμα του δις πρωταθλητή της EuroLeague (και μέλους της All-25 EuroLeague Team) Γιώργου Πρίντεζη, συνεχίζει να γιγαντώνεται. Έχοντας καθιερώσει τη Σύρο ως κορυφαίο προορισμό αθλητικού τουρισμού, το φεστιβάλ ετοιμάζεται να υποδεχθεί αθλητές και φιλάθλους από την Ελλάδα και το εξωτερικό για ένα ανεπανάληπτο τριήμερο.

Διεθνείς προδιαγραφές FIBA σε όλα τα γήπεδα

Η μεγάλη καινοτομία της φετινής διοργάνωσης είναι η αναβάθμιση όλων των γηπέδων σε πιστοποιημένα από τη FIBA. Η κίνηση αυτή εκτοξεύει την ποιότητα και το αγωνιστικό κύρος του Stoiximan AegeanBall Festival, το οποίο αποτελεί επίσημο τουρνουά FIBA 3X3.

Η αναβάθμιση έρχεται σε συνέχεια της περσινής, ρεκόρ χρονιάς, όπου καταγράφηκαν εντυπωσιακά νούμερα:

• 590 αθλητές/τριες από 9 έως 58 ετών (Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική)

• 168 ομάδες (με ισχυρή γυναικεία παρουσία)

• 340 αγώνες μέσα σε τρεις ημέρες στα 4 ανοιχτά γήπεδα

• Πάνω από 2.500 θεατές καθημερινά στην Πλατεία Μιαούλη

“Stoiximan AegeanBall Festival Goes To…” Καστοριά με τον Δημήτρη Διαμαντίδη

Παράλληλα, ο μπασκετικός θεσμός ανοίγει τα φτερά του εκτός Σύρου. Μέσα από τη δράση “Stoiximan AegeanBall Festival Goes To…”, η διοργάνωση θα κάνει έναν ιστορικό σταθμό στην Καστοριά, τη γενέτειρα του θρύλου του ελληνικού μπάσκετ, Δημήτρη Διαμαντίδη, στις 2-3 Μαΐου.

Η επιστροφή ενός θρύλου στον τόπο και στα γήπεδα όπου έκανε τα πρώτα του βήματα, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα: «κάθε μεγάλο μπασκετικό όνειρο ξεκινά από ένα ανοιχτό γήπεδο της γειτονιάς». Οι συμμετέχοντες θα ζήσουν μια μοναδική εμπειρία δίπλα του, ενώ σύντομα θα ανακοινωθούν και μεγάλες εκπλήξεις για τους νικητές.

Οι νικητές των κατηγοριών U11 Βικέλας και Open 18+ θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στη Σύρο για να διαγωνιστούν και στο Stoiximan AegeanBall Festival με τα έξοδα να καλύπτονται από τη διοργάνωση.

Οι δηλώσεις των διοργανωτών

Ο Co-Founder της Progame, Φάνης Ξηνταβελώνης, δήλωσε: «Το Stoiximan AegeanBall Festival έχει ξεπεράσει τα όρια ενός απλού τουρνουά. Προσελκύει διαρκώς περισσότερους αθλητές, αναδεικνύοντας τη Σύρο σε κέντρο αθλητικού τουρισμού. Η πιστοποίηση όλων των γηπέδων μας από τη FIBA αποτελεί ορόσημο για τη διεθνή εξέλιξη του θεσμού».

Από την πλευρά του, ο Co-Founder της Progame, Γιάννης Λάσκαρης, ανέφερε: «Με έμπνευση το όραμα του Γιώργου Πρίντεζη, στόχος μας είναι να προσφέρουμε την κορυφαία εμπειρία 3X3 στην Ελλάδα. Η μοναδική ενέργεια της Σύρου μας δίνει το κίνητρο να αναβαθμίζουμε συνεχώς τη διοργάνωση, τόσο αγωνιστικά όσο και βιωματικά για το κοινό».

Ο Κώστας Διορέλης, Commercial Director της Stoiximan, δήλωσε:

«Στην Stoiximan είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που στηρίζουμε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Stoiximan AegeanBall Festival ως ονομαστικός χορηγός. Πρόκειται για μια διοργάνωση που έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για το 3X3 μπάσκετ στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα δημιουργεί σημαντικό θετικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες. Η επέκταση της διοργάνωσης στην Καστοριά, τη γενέτειρα του Δημήτρη Διαμαντίδη, αναδεικνύει με τον πιο αυθεντικό τρόπο τη δύναμη του αθλητισμού να εμπνέει τη νέα γενιά και να φέρνει το μπάσκετ πιο κοντά σε κάθε γειτονιά της Ελλάδας».

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η Stoiximan παραμένει ο Ονομαστικός Χορηγός του Stoiximan AegeanBall Festival, στηρίζοντας έμπρακτα την ανάπτυξη του ελληνικού αθλητισμού και τη διάδοση του 3X3 μπάσκετ.

Διοργανωτές του Stoiximan AegeanBall Festival είναι η Progame, ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Ετοιμαστείτε για ένα τριήμερο γεμάτο μπάσκετ, διασκέδαση και ανεπανάληπτες στιγμές στη μαγευτική Ερμούπολη, από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου 2026!

Περισσότερες πληροφορίες για το άνοιγμα των εγγραφών και το πλήρες πρόγραμμα δράσεων θα ανακοινωθούν σύντομα.

