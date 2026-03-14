Viral έχει γίνει στην Κίνα η νέα τάση αδυνατίσματος, που θέλει τους ανθρώπους να βάζουν πλαστική σακούλα στο στόμα τους και να... καταναλώνουν το φαγητό τους, χωρίς βέβαια να το καταπίνουν.

Η νέα τάση αδυνατίσματος σαρώνει τα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκαλεί έντονες ανησυχίες.

Νέοι άνθρωποι τοποθετούν πλαστική μεμβράνη πάνω από το στόμα τους για να εμποδίσουν την πρόσληψη θερμίδων, ενώ προσποιούνται ότι μασούν έντονα την τροφή πριν την απορρίψουν, σε μια προσπάθεια να «ξεγελάσουν» τον οργανισμό τους.

Η ψευδαίσθηση του φαγητού και το «προφυλακτικό στόματος»

Η λογική πίσω από αυτό το παράξενο φαινόμενο είναι η εξής: η πλαστική μεμβράνη λειτουργεί ως ένα είδος «προφυλακτικού στόματος» που εμποδίζει την κατάποση οποιασδήποτε θερμίδας. Ταυτόχρονα, επιτρέπει στο άτομο να στέλνει ψευδή μηνύματα στον εγκέφαλο ότι λαμβάνει θρεπτικά συστατικά, κάτι που υποτίθεται ότι προσφέρει αίσθημα κορεσμού χωρίς την πραγματική κατανάλωση φαγητού.

A trend among young people in China: For fear of obesity and in order to feel full, they place a plastic bag over their mouth while eating.pic.twitter.com/WZmOHS9LvO February 17, 2026

Ωστόσο, οι επικριτές της τάσης επισημαίνουν ότι η προσομοίωση του φαγητού δεν παρέχει ενέργεια στον οργανισμό και μπορεί, μακροπρόθεσμα, να εντείνει το αίσθημα της πείνας και τις λιγούρες.

Οι σοβαροί κίνδυνοι για διατροφικές διαταραχές και η απειλή των μικροπλαστικών

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτή η νέα μόδα φέρει όλα τα σημάδια μιας σοβαρής κρίσης υγείας. Προωθεί συμπεριφορές που μπορούν να οδηγήσουν σε βαριές διατροφικές διαταραχές, όπως η βουλιμία και η ανορεξία, καθώς εκπαιδεύει τον εγκέφαλο να αντλεί ευχαρίστηση μόνο από τη γεύση και την υφή της τροφής, αποσυνδέοντάς τον από την ανάγκη για θρέψη.

Εκτός από το ψυχολογικό κομμάτι, υπάρχει και ο άμεσος οργανικός κίνδυνος. Όσοι συμμετέχουν σε αυτό το «κόλπο» διακινδυνεύουν την κατάποση μεγάλων ποσοτήτων μικροπλαστικών. Η τριβή των δοντιών πάνω στη μεμβράνη είναι βέβαιο ότι απελευθερώνει μικροσκοπικά σωματίδια πλαστικού, τα οποία αναμιγνύονται με το σάλιο και καταλήγουν στο αναπνευστικό και το πεπτικό σύστημα, προκαλώντας σοβαρές επιπλοκές.

