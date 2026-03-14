Ούτε τα μηνύματα, ούτε οι απουσίες: Ντεντέκτιβ αποκαλύπτει την ξαφνική αλλαγή που δείχνει απιστία (vid)

Ντεντέκτιβ αποκαλύπτει μία συμπεριφορά που όλοι παραβλέπουν και θα μπορούσε να είναι η αρχή μιας πιθανής απιστίας.

Η Τριγωνική Θεωρία της Αγάπης του Αμερικανού ψυχολόγου Robert Sternberg αποδεικνύει την ύπαρξη τριών θεμελιωδών πυλώνων για τη διατήρηση μιας υγιούς σχέσης.

Αν ένας από αυτούς καταρρεύσει, η σύνδεση μεταξύ των δύο ανθρώπων χάνεται με την πάροδο του χρόνου, οδηγώντας συχνά στον χωρισμό ή το κέρατο.

Οι τρεις πυλώνες του Sternberg για μια υγιή σχέση

Σύμφωνα με τον Sternberg, εάν μια σχέση καταφέρει να διατηρήσει ένα καλό επίπεδο οικειότητας, πάθους και αμοιβαίας δέσμευσης, τότε εντάσσεται στην κατηγορία της « υγιούς σχέσης » και μπορεί να διαρκέσει για αρκετά χρόνια. Άλλα θέματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη είναι η εμπιστοσύνη, ο σεβασμός, η αφοσίωση και η επικοινωνία.

Αν και φαίνεται περίπλοκο να διατηρηθούν όλες αυτές οι προϋποθέσεις σταθερές, αν μία από αυτές αποτύχει, το πιο σίγουρο είναι ότι κάτι δεν πάει καλά. Οι σχέσεις αφορούν δύο άτομα και η διατήρηση μιας καλής σύνδεσης δεν είναι δουλειά μόνο του ενός.

Το πρώτο σημάδι που περνά απαρατήρητο

Αν κάποιος έχει αρχίσει και υποψιάζεται τον/την σύντροφό του, το πιο πιθανό είναι ότι ένας από τους πυλώνες της Τριγωνικής Θεωρίας της Αγάπης να έχει καταρρεύσει. Για την αποκάλυψη ενός πιθανού άπιστου συντρόφου, η ντετέκτιβ της Venus Investigations, Cassie, παρουσίασε έναν βασικό δείκτη.

Σύμφωνα με όσα εξηγεί η ίδια σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, η πρώτη ένδειξη που αποκαλύπτει μια απιστία είναι «ένα ξαφνικό πάθος για ένα νέο χόμπι». Εάν ένα άτομο δείχνει σαφή πρόθεση να μάθει ή να κάνει κάτι καινούργιο, δεν σημαίνει πάντα ότι απατά τον σύντροφό του, αλλά συνήθως αυτό συνοδεύεται και από έναν άλλο δείκτη.

Εάν η ξαφνική αλλαγή γούστου προς μια νέα δραστηριότητα συνοδεύεται από χαμηλό ενδιαφέρον για τον σύντροφό του, λιγότερη επικοινωνία ή έλλειψη εμπιστοσύνης.

Είναι μια κατάσταση που μπορεί να περάσει απαρατήρητη, καθώς η εκμάθηση νέων πραγμάτων δεν είναι σαφές σημάδι απιστίας, αλλά όταν ένας σύντροφος γνωρίζει καλά τον άλλον, υπάρχει κάτι στη συμπεριφορά του που του υποδεικνύει ότι κάτι συμβαίνει.

