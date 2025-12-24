«Loud Silence»: Πάντα μας αρέσει η ροκ σιωπή

Το μουσικό συγκρότημα «»Loud Silence» «πατά» σε κλασικά ροκ στοιχεία για να δώσει την εναλλακτική του προσέγγιση.

Εντάξει, το παραδέχομαι. Διάβασα το όνομα της μπάντας και «ψάρωσα». Βέβαια, για να φτάσω ως εδώ έπρεπε να μου το συστήσει μια φίλη. Τέλος πάντων… Διαβάζω και χωρίς να το σκεφτώ πάω να κάνω μετάφραση. Δυνατή Σιωπή. Όχι. Η Σιωπή Φωνάζει. Μπα… χάλια ακούγεται. Η Σιωπή Ηχεί Δυνατά. Μμμ… κάπως καλύτερο. Γιατί το κάνω όλο αυτό; Μα για να καταλάβω τη στόχευση, τη συμπεριφορά και την έκφραση του εν λόγω μουσικού γκρουπ. Τίποτα δεν είναι σχετικό και τα απανωτά λάθη του γράφοντος τον κάνουν να συνειδητοποιεί ότι τα ονόματα έχουν λόγο που είναι γραμμένα με τον τρόπο τους. Αφήνω, λοιπόν, την αγγλική εκδοχή και προχωράω…

Προχωράω και συνειδητοποιώ, ακούω δηλαδή, ότι πρώτα έρχεται η σιωπή και μετά η φωνή, ο έντονος ήχος που ταρακουνά, εμψυχώνει, διασκεδάζει, συγκινεί. Υπάρχει, βέβαια, ο κίνδυνος του θορύβου, της φασαρίας. Ε, γι’ αυτό πρέπει οι μουσικές γραμμές, το όραμα, να είναι καθαρά και ξάστερα. Και τι είναι αυτό που θέλουν να πουν, εκφράσουν οι «Loud Silence»; Το ροκ αλλιώς, στο σήμερα και πάνω στα γερά θεμέλια του «χθες» που πότε δεν χάνεται, δεν λησμονείται. Πληκτρολογήσαμε και πατήσαμε το play για να δούμε το μουσικό πρόταγμά τους. Το κρατάμε, το ακούμε και συνεχίζουμε.

Ροκ μπάντα με εναλλακτική προσέγγιση



Οι «Loud Silence» είναι ροκ μπάντα με εναλλακτική προσέγγιση. Θα χρησιμοποιήσουν τα κλασικά μονοπάτια του είδους και θα τα μπολιάσουν με ποπ στοιχεία. Οι πιο σκληροί ήχοι συνδυάζονται με τη γλυκιά μελωδία της ποπ και το μείγμα «πατά» σε ευπροσάρμοστες φωνές και σε ηχοτοπία καλά φροντισμένα, με οικονομία και ακρίβεια στα μέσα. Η έκφραση σε αγγλόφωνο στίχο βοηθά στην οικειότητα του ακροατή και στον εντοπισμό των τραγουδιστικών περασμάτων. Πότε ψηλά, πότε χαμηλά, πότε ανάλαφρα και πότε αποφασιστικά ακούγονται οι «Loud Silence». Οι κιθάρες δίνουν τον τόνο και τον ρυθμό και στη αρμονική σύνδεση φωνών, μίξης ήχων, μελωδιών, στήνεται το εκφραστικό σχήμα.

Όσο μπαίνουμε στον κόσμο των «Loud Silence», τόσο αντιλαμβανόμαστε την προσπάθειά τους να φτιάξουν κάτι σύνθετο, οριακό πολύπλοκο με τη ροκ οδηγό, σταθερό σημάδι. Βρίσκονται σε καλό δρόμο γιατί προσέχουν την ισορροπία νέων στοιχείων, σταθερών, κλασικών. Η μουσική τους ακούγεται ευχάριστα, δεν την προσπερνάς και πώς αλλιώς όταν δεν χάνει ποτέ τον δυναμισμό της. Οι «Loud Silence» πραγματικά προσπαθούν να δώσουν σχήμα και φωνή στο όνομα που κουβαλούν.

Ένα ελεγχόμενο συναισθηματικό μουσικό ταξίδι



Η μπάντα έχει στο ενεργητικό της δύο άλμπουμ, «Feartales» (2023), «Elements» (2020). Φυσικά υπάρχουν σινγκλ με το τελευταίο, διπλό να φέρει τον τίτλο «Filled With Nothing/Feeling Like God». Ακούγοντας τη μέχρι τώρα δουλειά τους, έχουμε να πούμε το εξής: η αγριάδα του ξεκινήματος υποχωρεί μπροστά στο απαλό άγγιγμα της ποπ και της alt rock. Αυτό δεν σημαίνει επιλέγουν να στραφούν σε κάτι τελείως διαφορετικό σε σχέση με το πρώτο LP. Όχι. Επιδιώκουν το πολυεπίπεδο που έχει περισσότερο ενδιαφέρον και φυσικά μεγαλύτερη δυσκολία. Δοκιμάζουν, προσπαθούν και «χτίζουν» πάνω στην αποφασιστικότητα της ροκ.

Τα όσα έχουν δώσει φέρουν πολλά, φαινομενικά ετερόκλητα, που «δένονται» πάνω σε φωνές αγριεμένες, προσεκτικές, που «τσακίζουν» και γυρίζουν όπως πρέπει. Οι «Loud Silence» φτιάχνουν ένα ελεγχόμενο συναισθηματικό μουσικό ταξίδι, με καθαρές φωνές και καλά μπλεγμένα «διαφορετικά» στοιχεία στη ροκ απεύθυνσή τους.

