Μπήκε σε δάσος της Ιαπωνίας και βρήκε μια ολόκληρη «νεκρή» πόλη

Ένας εξερευνητής ανακάλυψε τυχαία μια εγκαταλελειμμένη λουτρόπολη στην Ιαπωνία, όπου ξενοδοχεία και δωμάτια έχουν μείνει «παγωμένα» στον χρόνο.

Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στην Ιαπωνία, ένας Βρετανός εξερευνητής βρέθηκε μπροστά σε μια ανακάλυψη που μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από ταινία. Μέσα σε ένα δάσος εντόπισε μια εγκαταλελειμμένη τουριστική πόλη, όπου τα ξενοδοχεία στέκονται ακόμη όρθια αλλά άδεια εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια.

Ο λόγος για την Kinugawa Onsen, μια άλλοτε διάσημη λουτρόπολη με θερμές πηγές, που μέχρι τη δεκαετία του ’90 αποτελούσε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς χαλάρωσης στην Ιαπωνία. Σήμερα όμως τα τεράστια ξενοδοχεία της είναι άδεια, τα παράθυρα σπασμένα και η φύση έχει αρχίσει να καταπίνει τα πάντα.

Την παράξενη αυτή ανακάλυψη έκανε ο Βρετανός urban explorer Luke Bradburn, ο οποίος κατέγραφε εγκαταλελειμμένα κτίρια σε περιοχές κοντά στη Φουκουσίμα. «Ήταν σαν να περπατάς μέσα σε μια πόλη φάντασμα», περιέγραψε.

Μια πόλη που «πάγωσε» στον χρόνο

Αυτό που τον εντυπωσίασε περισσότερο δεν ήταν μόνο τα άδεια ξενοδοχεία, αλλά το γεγονός ότι στο εσωτερικό τους πολλά πράγματα έχουν μείνει σχεδόν όπως ήταν όταν εγκαταλείφθηκαν.

Σε αρκετά δωμάτια υπήρχαν ακόμη έπιπλα, αντικείμενα και προσωπικά είδη, σαν οι επισκέπτες να έφυγαν βιαστικά και να μην επέστρεψαν ποτέ. Σε ορισμένους χώρους βρέθηκαν ακόμη τραπέζια με ποτήρια, παλιά μηχανήματα παιχνιδιών γεμάτα δώρα, αλλά και ταριχευμένα ζώα που διακοσμούσαν τα λόμπι των ξενοδοχείων.

«Απ’ έξω όλα φαίνονται κατεστραμμένα, αλλά μόλις μπεις μέσα είναι σαν να μπαίνεις σε μια κάψουλα του χρόνου», είπε ο Bradburn. «Είναι λες και κάποιος πάτησε παύση πριν από δεκαετίες».

Ο ίδιος πέρασε περισσότερες από 6 ώρες εξερευνώντας τουλάχιστον 5 από τα περίπου 20 εγκαταλελειμμένα ξενοδοχεία της περιοχής, περνώντας μέσα από κατεστραμμένες σκάλες και διαδρόμους που κινδυνεύουν να καταρρεύσουν.

Η οικονομική κατάρρευση που άδειασε την πόλη

Η εγκατάλειψη της Kinugawa Onsen συνδέεται άμεσα με την οικονομική κρίση που έπληξε την Ιαπωνία στις αρχές της δεκαετίας του ’90, όταν έσκασε η τεράστια οικονομική «φούσκα» της χώρας.

Η πτώση του τουρισμού οδήγησε πολλά ξενοδοχεία σε κλείσιμο, ενώ αρκετές επιχειρήσεις χρεοκόπησαν μέσα σε λίγα χρόνια.

Υπάρχει όμως και ένας ακόμη λόγος που τα κτίρια παραμένουν ακόμη όρθια. Η ιαπωνική νομοθεσία για την ιδιοκτησία είναι ιδιαίτερα αυστηρή και σε πολλές περιπτώσεις δεν επιτρέπεται η κατεδάφιση ενός κτιρίου χωρίς τη ρητή άδεια του ιδιοκτήτη. Σε αρκετά από αυτά τα ξενοδοχεία οι ιδιοκτήτες πέθαναν χωρίς να αφήσουν κληρονόμους, με αποτέλεσμα τα κτίρια να μείνουν νομικά «παγωμένα» στον χρόνο.

Ένας τόπος τρομακτικός και ταυτόχρονα μαγικός

Παρότι σήμερα η περιοχή εξακολουθεί να δέχεται κάποιους επισκέπτες ή εξερευνητές εγκαταλελειμμένων τόπων, τα περισσότερα από τα τεράστια ξενοδοχεία παραμένουν κρυμμένα μέσα στη βλάστηση.

Για όσους καταφέρνουν να φτάσουν εκεί, η εμπειρία μοιάζει παράξενη. Από τη μια πλευρά υπάρχει η αίσθηση ενός τόπου που κάποτε έσφυζε από ζωή. Από την άλλη, επικρατεί μια απόκοσμη σιωπή που θυμίζει σκηνικό μεταποκαλυπτικής ταινίας.

«Είναι ταυτόχρονα ανατριχιαστικό, λυπηρό αλλά και συναρπαστικό», είπε ο Bradburn.

