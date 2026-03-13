Χαμός με Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Γυμνοσάλιαγκα Λαζαρίδη, φασίστα Μαρκόπουλε»

Νέο θερμό επεισόδιο με επιθέσεις σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας άνοιξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής.

Nέο θερμό επεισόδιο με αναφορές τις συζύγους και τα παιδιά του Μητσοτάκη και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας άνοιξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής για τις συμβάσεις έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας πυροδότησε τη συνεδρίαση χαρακτηρίζοντας «γυμνοσάλιαγκα» τον Μακάριο Λαζαρίδη, «φασίστα» τον Δημήτρη Μαρκόπουλο ενώ σε άλλο σημείο υποστήριξε πως η κόρη του πρωθυπουργού Σοφία Μητσοτάκη είναι δημόσιο και άρα ελεγχόμενο πρόσωπο από την στιγμή που φωτογραφήθηκε με τον πατέρα της σε χριστουγεννιάτικη γιορτή του Μεγάρου Μαξίμου.

Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr