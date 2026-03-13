«Ο χρόνος μακριά σου»: Μαζί, ποτέ!

To Gazzetta άκουσε τον δίσκο του Lumiere «Ο χρόνος μακριά σου» (Veego Records). Η Χριστίνα Σαμαρά, με την εξαιρετική φωνή της, καθορίζει την ατμόσφαιρά του.

Δεν ξέρω ποιο είναι το ιδανικό soundtrack για την πιο προσωπική ταινία του καθενός, αλλά γνωρίζω ότι όταν ο δημιουργός παίζει με τις χορδές της καρδιάς και της ψυχής μου, τότε έχει θέση στη δική μου ζωή, στη δική μου ανίδωτη φανταστική (;) ιστορία. Ξέρω ότι ο άνθρωπος που έφτιαξε τον απαλό ήχο που αγκαλιάζει το μέσα μου, είναι άνθρωπος γεμάτος φως και ξέρω ότι η εκλέπτυνση της γαλλικής γλώσσας του ταιριάζει απόλυτα. Γι’ αυτό και θα πως αμέσως με την απαραίτητη γαλλική προφορά «Γεια σου όμορφε Lumiere!». Και αυτός θα χαμογελάσει, θα επιστρέψει την προσφώνηση, τη χαρά, την ελπίδα, το πάθος, την αντοχή, την ομορφιά και θα προσθέσει «άκου φίλε τη βελούδινη φωνή της Χριστίνας Σαμαρά».

Από ντροπή θα αποφύγω την απάντηση και το λευκό θα χαϊδέψω, στο μετείκασμα του ονείρου μου, της ονειροφαντασίας μου, θα χαθώ και θα πατήσω άναρχα τα πλήκτρα του ασημένιου υπολογιστή μου. Δεν ξέρω τι θα βγει από την ανεξέλεγκτη γραφή μου, δεν ξέρω γιατί κάθομαι σε τέσσερις τοίχους και γράφω και δεν είμαι έξω στον ήλιο να υπογραμμίζω ρωγμές και νιαουρίσματα. Δεν ξέρω που θα με οδηγήσει η προσπάθεια συνομιλίας με τον Lumiere και δεν ξέρω πώς να αντισταθώ στη μουσική θάλασσα που δίχως σκέψη μου δίνει μέσα από το άλμπουμ «Ο χρόνος μακριά σου» (Veego Records).

Ο Lumiere το φως και η Χριστίνα Σαμαρά η φωνή του



O Lumiere θα μπορούσε να είναι αυτό που ακολουθεί το «The piano» του Μάικλ Νίμαν. Και δεν χρειάζονται ονόματα συμβατικά, γήινα και γνωστά. Ναι, το πραγματικό του είναι Θανάσης Χριστοδούλου και όταν ακούω την Εισαγωγή του άλμπουμ του σκέφτομαι τον Νίμαν, τον Φίλιπ Γκλας και τις «Ώρες». Και από εκεί πάω στη Βιρτζίνια Γουλφ και στην κυρία Ντάλογουεϊ. Και μετά έρχεται «Ο φάρος» της Γουλφ και πως πλησιάζουμε το χρυσό, σωτήριο φως και πως το αφήνουμε να απομακρυνθεί την ίδια στιγμή. Και μετά θέλω να πάω στον Ζμπίγκνιου Πράισνερ και στις θεϊκές φωνές της «Μπλε Ταινίας» και του «Η διπλή ζωή της Βερόνικα». Και τότε έρχεται η θεσπέσια φωνή της Χριστίνας Σαμαρά και όλοι ξέρουν ότι μαζί της μπορείς να «κόψεις» τη γαλάζια ομορφιά του ουρανού και να την κάνεις χτένα και λαστιχάκι για τα μαλλιά. Το «Ο χρόνος μακριά σου» φτιάχτηκε από δύο ανθρώπους που θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν κι ας ήταν μίλια μακριά. Η δημιουργική του δύναμη ενώνει τις αποστάσεις και τα σώματα απλά περιμένουν στο παρόν και ξαναγεννιούνται στο παρελθόν και στο μέλλον.

Θες να το ακούσεις μόνος σου



Το άλμπουμ αποτελείται από οκτώ τραγούδια και είναι η πορεία των ευαίσθητων, ρομαντικών, συγκινητικών στίχων πάνω στους ήχους που δίνουν το πιάνο (καθοριστικό), οι κιθάρες, το σαξόφωνο, το κοντραμπάσο και το κουαρτέτο εγχόρδων. Οι λεπτές μελωδίες δίνουν τον χώρο για να πατήσει με προσοχή και ακρίβεια η κρυστάλλινη φωνή της Χριστίνας Σαμαρά.

Ο ήσυχος και μελαγχολικός δίσκος του Lumiere ζητούσε ένα άτομο που έχει ενέργεια, γνώση, καλαισθησία, ήθος και ευγένεια που σκλαβώνει. Η Χριστίνα Σαμαρά τα διαθέτει όλα αυτά και με την ερμηνεία της καθόρισε την ατμόσφαιρα του άλμπουμ. Το τελικό αποτέλεσμα έχει την εξής εικόνα, πρόσληψη: ενώ αφορά τους πάντες, αμέσως γίνεται ιδιωτικό! Είναι απ’ αυτά τα LP που θες να τα ακούσεις μόνος σου σε μια ήσυχη στιγμή της ημέρας ή της νύχτας.

INFO

Lumiere & Χριστίνα Σαμαρά

«Ο Χρόνος Μακριά Σου»

Credits

Φωνή: Χριστίνα Σαμαρά, Lumiere

Πιάνο, ακουστική και ηλεκτρική κιθάρα, πλήκτρα: Lumiere

Βιολί: Καλλιόπη Μητροπούλου

Βιολί: Χαράλαμπος Καρασαββίδης

Βιόλα: Στέλιος Παπαναστάσης

Βιολοντσέλο: Γιώργος Ταμιωλάκης

Κοντραμπάσο: Νίκος Γεωργεδάκης

Σαξόφωνο: Παναγιώτης Κουκούτας

Φλάουτο: Ζαχαρίας Ταρπάγκος

Κόρνο: Γρηγόρης Ασωνίτης

Μουσική - στίχοι - ενορχήστρωση: Lumiere

Επιμέλεια ενορχήστρωσης / διεύθυνση μουσικών: Αλέξανδρος Λιβιτσάνος

Ηχοληψία: Θάνος Καλέας (Kyriazis Studios)

Μίξη: Mark Nevers (Beech House)

Mastering: Alexander Saltz (APS Mastering)

Φωτογραφίες: Μαρίζα Καψαμπέλη

Ευχαριστίες:

Ανδρέας Μητρέλης, Δημήτρης Μάρκου, Γιώργος Τατάκης, ‘Αγγελος Κορωνιάς, Βαγγέλης Κυριαζής, Νίκος Αγγλούπας, Γιώργος Κόλτσιου, Ευτυχία Ιωσηφίδου, Κώστας Χριστοδούλου.



Ακολουθήστε τον Lumiere

Facebook | Instagram

Ακολουθήστε τη Χριστίνα Σαμαρά

Instagram

