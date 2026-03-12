163 νέα emojis έρχονται στα iPhone: Ποιο από αυτά έχει γίνει ήδη viral

Το πληκτρολόγιο των iPhone αποκτά δεκάδες νέα emojis με την επόμενη αναβάθμιση.

Η Apple ετοιμάζεται να εμπλουτίσει σημαντικά το πληκτρολόγιο των iPhone, καθώς στην επόμενη ενημέρωση του λειτουργικού συστήματος iOS 26.4 θα προστεθούν συνολικά 163 νέα emojis.

Η εταιρεία παρουσίασε τις νέες προσθήκες μέσω της τέταρτης δοκιμαστικής έκδοσης του iOS 26.4 για προγραμματιστές, δίνοντας μια πρώτη εικόνα για τα σύμβολα που θα γίνουν διαθέσιμα στο ευρύ κοινό αργότερα μέσα στην άνοιξη.

Τι αλλάζει με τα νέα emojis

Από τα 163 νέα emojis που περιλαμβάνει η αναβάθμιση, μόνο 13 αποτελούν εντελώς καινούργια σχέδια. Τα υπόλοιπα 150 είναι παραλλαγές τόνων δέρματος για δύο ήδη υπάρχοντα emojis, εκείνα με «ανθρώπους που παλεύουν» και τους «ανθρώπους με αυτιά κουνελιού».

Ανάμεσα στις νέες προσθήκες ξεχωρίζουν αρκετά διαφορετικά και ασυνήθιστα σύμβολα. Στη λίστα περιλαμβάνονται ένα τρομπόνι, ένα σεντούκι θησαυρού, μια όρκα, ένα σύννεφο καβγά, μια κατολίσθηση, μια μπαλαρίνα αλλά και ένα τριχωτό πλάσμα που θυμίζει τον μυθικό Bigfoot.

Τα νέα emojis εγκρίθηκαν το καλοκαίρι του 2025 από το Unicode Consortium, τον οργανισμό που καθορίζει τα πρότυπα emoji για όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Το emoji που ήδη γίνεται viral

Από τα νέα σχέδια, εκείνο που φαίνεται να έχει τραβήξει περισσότερο την προσοχή είναι το λεγόμενο «παραμορφωμένο πρόσωπο». Το emoji εμφανίζεται με κοκκινισμένα μάγουλα και διογκωμένα μάτια και πολλοί χρήστες στα social media εκτιμούν ότι θα γίνει από τα πιο δημοφιλή.

Κάποιοι σχολίασαν ότι «θα είναι σίγουρα μέσα στα πέντε πιο χρησιμοποιούμενα emojis», ενώ άλλοι έγραψαν ότι μπορεί να γίνει viral σχεδόν αμέσως μετά την κυκλοφορία του.

Άλλα emojis προκάλεσαν περισσότερο χιούμορ παρά ενθουσιασμό. Το emoji της κατολίσθησης, για παράδειγμα, έκανε αρκετούς να αναρωτηθούν σε ποιες περιπτώσεις θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί.

Το Bigfoot, αντίθετα, αντιμετωπίστηκε πιο χαλαρά από τους χρήστες. Ένας σχολίασε αστειευόμενος ότι «επιτέλους υπάρχει emoji για να κάνω tag τους φίλους μου όταν έχουν καιρό να ξυριστούν».

Πότε θα κυκλοφορήσουν

Η έκδοση iOS 26.4 βρίσκεται ήδη σε δοκιμαστική φάση για προγραμματιστές. Με βάση το χρονοδιάγραμμα προηγούμενων ενημερώσεων της Apple, η τελική έκδοση του λειτουργικού συστήματος αναμένεται να διατεθεί δημόσια στα τέλη Μαρτίου ή στις αρχές Απριλίου.

Παράλληλα, φαίνεται ότι η λίστα των νέων emojis δεν θα σταματήσει εδώ. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη βάση δεδομένων της Unicode, αρκετά ακόμη σχέδια βρίσκονται ήδη υπό ανάπτυξη και ενδέχεται να εμφανιστούν αργότερα μέσα στη χρονιά.

Μεταξύ αυτών υπάρχουν δύο νέες χειρονομίες με αντίχειρα, ένα πρόσωπο που μισοκλείνει τα μάτια, ένας μετεωρίτης, ένας φάρος και μια πεταλούδα monarch.

Ένα από τα emojis που έχει ήδη τραβήξει την προσοχή πριν ακόμη κυκλοφορήσει είναι το αγγούρι τουρσί. Σε συζητήσεις στα social media αρκετοί χρήστες σχολίασαν με χιούμορ ότι ίσως καταφέρει να ανταγωνιστεί το διάσημο emoji της μελιτζάνας, το οποίο εδώ και χρόνια χρησιμοποιείται συχνά με… υπαινικτική σημασία.

