Μικρο-διακοπές: Γιατί ολοένα και περισσότεροι ταξιδεύουν 2 έως 4 μέρες μαξ

Τα ταξίδια λίγων ημερών κερδίζουν έδαφος καθώς προσφέρουν περισσότερες εμπειρίες με λιγότερο χρόνο και κόστος.

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες εγκαταλείπουν την ιδέα να χρησιμοποιήσουν τη μεγάλη ετήσια άδειά τους για τις διακοπές τους και επιλέγουν κάτι διαφορετικό: μικρές αποδράσεις μέσα στη χρονιά. Οι λεγόμενες μικρο-διακοπές (micro-cations) είναι σύντομα ταξίδια διάρκειας δύο έως τεσσάρων ημερών που επιτρέπουν στους ανθρώπους να ταξιδεύουν πιο συχνά χωρίς να χρειάζονται πολλές ημέρες άδειας.

Σύμφωνα με ανάλυση του BBC, η τάση αυτή κερδίζει συνεχώς έδαφος, καθώς οι σύγχρονοι ταξιδιώτες προσπαθούν να βρουν μια ισορροπία ανάμεσα στον περιορισμένο τους χρόνο, το αυξημένο κόστος των ταξιδιών και την ανάγκη για μικρά διαλείμματα από την καθημερινότητα.

Τι είναι οι micro-cations

Η βασική ιδέα πίσω από τις micro-cations είναι απλή: σύντομα ταξίδια που όμως θυμίζουν κανονικές διακοπές. Δεν πρόκειται απλώς για ένα σαββατοκύριακο εκτός πόλης, αλλά για μια οργανωμένη απόδραση σε έναν νέο προορισμό, συχνά ακόμη και σε άλλη χώρα.

Η Σάρα Πάρντι, για παράδειγμα, ταξίδεψε από τη Γαλλία στα νησιά Φερόε για ένα τετραήμερο ταξίδι. Νοίκιασε αυτοκίνητο και εξερεύνησε απομακρυσμένες περιοχές, καταρράκτες, ιστορικά σημεία και τοπικά αποστακτήρια. Δεν ήταν η εποχή για να δει τα διάσημα puffins ή το Βόρειο Σέλας, όμως αυτό δεν την ενόχλησε. «Έβλεπα ένα μέρος του κόσμου που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα έχουν ποτέ την ευκαιρία να επισκεφθούν», λέει η ίδια.

Για πολλούς ταξιδιώτες, το βασικό πλεονέκτημα των micro-cations είναι ότι επιτρέπουν περισσότερα ταξίδια μέσα στην ίδια χρονιά. «Σχεδόν πάντα επιλέγω μικρές διακοπές για έναν βασικό λόγο: μπορώ να επισκέπτομαι περισσότερα μέρη», λέει η Πάρντι. «Οι λιγότερες διανυκτερεύσεις σημαίνουν συχνά και λιγότερα έξοδα. Και κάθε μέρα είναι πιο έντονη, γιατί ζεις πραγματικά τη στιγμή».

Έρευνες δείχνουν ότι το trend αυτό μεγαλώνει γρήγορα. Σε πρόσφατη μελέτη για τις ταξιδιωτικές συνήθειες, περίπου το 73% των Αμερικανών δήλωσε ότι σχεδιάζει τουλάχιστον μία τέτοια μικρή απόδραση μέσα στη χρονιά.

Οι ειδικοί συνδέουν την άνοδο των micro-cations με τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Οι εργαζόμενοι έχουν περιορισμένο χρόνο άδειας, τα μεγάλα ταξίδια έχουν γίνει ακριβότερα και πολλοί άνθρωποι βιώνουν έντονη επαγγελματική πίεση. Έτσι, μια σύντομη απόδραση μπορεί να λειτουργήσει σαν μια μικρή «επανεκκίνηση».

Η κλινική ψυχολόγος Έλι Χάμπλι εξηγεί ότι ακόμη και ένα σύντομο ταξίδι μπορεί να έχει θετική επίδραση. «Τα σύντομα και συχνά ταξίδια είναι ελκυστικά γιατί προσφέρουν μια διαχειρίσιμη απόδραση από την καθημερινότητα», λέει. «Το να έχεις κάτι να περιμένεις μπορεί να σου δώσει σημαντική ψυχολογική ώθηση».

Πολλοί ταξιδιώτες οργανώνουν τις micro-cations γύρω από έναν συγκεκριμένο στόχο. Κάποιοι ταξιδεύουν για μια πολιτιστική εμπειρία, άλλοι για γαστρονομία ή για δραστηριότητες στη φύση. Υπάρχουν ακόμη και οικογένειες που οργανώνουν ολόκληρη την απόδραση γύρω από ένα και μόνο αξιοθέατο. Όπως λένε πολλοί ταξιδιώτες, το μυστικό είναι να υπάρχει ένας βασικός σκοπός. Έτσι το ταξίδι δεν γίνεται αγχωτικό, αλλά αποκτά ξεκάθαρη κατεύθυνση.

Μια οικογένεια από το Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, ταξίδεψε για δύο ημέρες στη Νάπολη με μοναδικό σκοπό να επισκεφθεί την Πομπηία. Το ταξίδι ήταν σύντομο, αλλά αρκετό για να κάνει την εμπειρία αξέχαστη.

Τα αρνητικά της υπόθεσης

Οι micro-cations όμως έχουν και τις δυσκολίες τους. Ακυρωμένες ή χαμένες πτήσει, μεγάλες μετακινήσεις ή κακός προγραμματισμός μπορούν εύκολα να εξαντλήσουν έναν ταξιδιώτη σε ένα τόσο σύντομο ταξίδι. Ακόμη και τα έξοδα μπορούν να ξεφύγουν.

«Το “είναι μόνο τρεις ημέρες” μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε απρόσμενα έξοδα», λέει η Πάρντι. Για τον λόγο αυτό πολλοί ταξιδιώτες θέτουν συγκεκριμένο budget πριν ξεκινήσουν.

Παρά τις προκλήσεις, ωστόσο, το trend φαίνεται πως έχει έρθει για να μείνει. Για όλο και περισσότερους ανθρώπους, οι διακοπές δεν είναι πλέον ένα μεγάλο ταξίδι τον χρόνο, αλλά πολλές μικρές εμπειρίες διάσπαρτες μέσα στη χρονιά.

