FOOD EXPO 2026: Το ετήσιο ραντεβού του επαγγελματία των Τροφίμων & Ποτών

Αν είσαι επαγγελματίας που αναζητά την επόμενη μεγάλη F&B τάση ή έναν αξιόπιστο προμηθευτή, δες τι θα ανακαλύψεις στα περίπτερα των 1.300 Ελλήνων και ξένων εκθετών.

Η FOOD EXPO, η μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, από τις 14 έως τις 16 Μαρτίου θα αποτελέσει το σημείο συνάντησης για χιλιάδες επαγγελματίες από τη Λιανική, το Χονδρεμπόριο, τη Φιλοξενία και τη Μαζική Εστίαση.

Πάνω από 50.000 premium τρόφιμα και ποτά

Στα 4 halls της έκθεσης θα εξερευνήσεις από τους καλύτερους της αγοράς μία πολύ μεγάλη ποικιλία από ανώτερης ποιότητας και διατροφικής αξίας Τρόφιμα και Ποτά, που αποτελούν τη βάση της εστίασης και του λιανεμπορίου, όπως εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα, παραδοσιακά γαλακτοκομικά, ζυμαρικά, όσπρια, αρτοποιήματα, σάλτσες, μπαχαρικά, εκλεκτά κρέατα και ιχθυρά καθώς και ροφήματα, νερά και αναψυκτικά.

Γνωστές γεύσεις που «ντύνονται» με νέες πινελιές.

Κλασικούς κωδικούς που έχουν δυναμική παρουσία στο ράφι.

Προϊόντα που έχουν αλλάξει τα δεδομένα της αγοράς.

Παγκόσμιες γεύσεις εμπνευσμένες από την πολιτισμική πολυμορφία της σύγχρονης εποχής αλλά και προτάσεις που πρεσβεύουν τις αειφόρες πρακτικές παραγωγής.

Καινοτόμα προϊόντα και νέες διατροφικές τάσεις

Η αγορά αλλάζει και η FOOD EXPO δείχνει το δρόμο. Στην έκθεση θα βρεις μια εξαιρετικά μεγάλη ποικιλία από:

Bio & Organic Products : Μια συνεχώς αναπτυσσόμενη κατηγορία με βιολογικά τρόφιμα και ποτά.

: Μια συνεχώς αναπτυσσόμενη κατηγορία με βιολογικά τρόφιμα και ποτά. Vegan & Healthy : Προϊόντα plant-based, χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη και επιλογές υψηλής πρωτεΐνης ή keto, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες καταναλωτικές απαιτήσεις.

: Προϊόντα plant-based, χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη και επιλογές υψηλής πρωτεΐνης ή keto, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες καταναλωτικές απαιτήσεις. Ready-to-eat & Ready-to-cook: Λύσεις για επαγγελματικές κουζίνες που αναζητούν ποιότητα με ταχύτητα στην προετοιμασία.

Τοπικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα

Ένα από τα ισχυρότερα χαρτιά της έκθεσης είναι η παρουσία εκατοντάδων μικρών παραγωγών από κάθε γωνιά της χώρας, οι οποίοι συμμετέχουν μέσω των περιπτέρων των Περιφερειών, Δήμων και των Επιμελητηρίων. Στα περίπτερά τους θα βρεις:

Προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ : Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, παραδοσιακά τυριά, μέλι, ζυμαρικά και βότανα με ονομασία προέλευσης.

: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, παραδοσιακά τυριά, μέλι, ζυμαρικά και βότανα με ονομασία προέλευσης. Delicatessen & Fine Food: Προϊόντα με ιδιαίτερο branding και γαστρονομική αξία που δίνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε ράφια και καταλόγους.

Διεθνή προϊόντα από όλο τον κόσμο

Με τη συμμετοχή εκθετών από πάνω από 35+ χώρες (όπως Ιταλία, Ινδία, Πολωνία, Αίγυπτο κ.α.), οι επαγγελματίες έχουν την ευκαιρία να προμηθευτούν:

Ethnic συστατικά : Μπαχαρικά, σάλτσες και πρώτες ύλες από όλο τον κόσμο.

: Μπαχαρικά, σάλτσες και πρώτες ύλες από όλο τον κόσμο. Διεθνείς γεύσεις: Προϊόντα που ακολουθούν τις παγκόσμιες γαστρονομικές τάσεις.

OENOTELIA: Ο Κόσμος του Οίνου και των Αποσταγμάτων

Παράλληλα με τα τρόφιμα, η OΕΝΟΤΕLIA προσφέρει μια πλήρη γκάμα για τους επαγγελματίες της εστίασης και του οίνου:

Ελληνικός Αμπελώνας : Από σπάνιες γηγενείς ποικιλίες μέχρι βραβευμένες ετικέτες διεθνούς εμβέλειας.

: Από σπάνιες γηγενείς ποικιλίες μέχρι βραβευμένες ετικέτες διεθνούς εμβέλειας. Premium Αποστάγματα: Τσίπουρο, ούζο και craft λικέρ που αναβαθμίζουν το bar menu κάθε

2 Stages. Special Events με επίκεντρο την καινοτομία και τη γνώση

Μέσα από live cooking shows στο Mediterranean Food Stage και πάνελ συζητήσεις στο F&B Business Laboratory, κορυφαίοι chefs, marketeers και στελέχη της αγοράς θα αναλύσουν τις καινοτομίες και τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το «αύριο» του κλάδου των τροφίμων και ποτών.

F&B Business Laboratory

Το stage του Hall 2 θα αποτελέσει κέντρο γνώσης και ενημέρωσης για τον F&B κλάδο.

Εξωστρέφεια & Χρηματοδότηση : Προοπτικές ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές και διαθέσιμα κονδύλια για εξαγωγές.

: Προοπτικές ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές και διαθέσιμα κονδύλια για εξαγωγές. Βιωσιμότητα & ESG : Πράσινη παραγωγή, μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος και συμμόρφωση με τους νέους κανόνες συσκευασίας.

: Πράσινη παραγωγή, μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος και συμμόρφωση με τους νέους κανόνες συσκευασίας. Τεχνολογία & Καινοτομία : Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης και Ρομποτικής στην παραγωγική διαδικασία.

: Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης και Ρομποτικής στην παραγωγική διαδικασία. Ασφάλεια & Πιστοποίηση: Διεθνή πρότυπα τροφίμων, ευρωπαϊκή νομοθεσία και η αξία της διαπίστευσης για την ποιότητα του προϊόντος.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα: https://foodexpo.gr/event/workshops-and-seminars/

Mediterranean Food Stage - "GReek Origins"

Το Mediterranean Food Stage στο Hall 1 θα φιλοξενήσει µια σειρά από live cooking shows, µε τον θεµατικό τίτλο "GReek Origins" που θα φέρουν στο προσκήνιο τους θησαυρούς της ελληνικής γης. ∆ηµοφιλή τοπικά προϊόντα από όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες θα πρωταγωνιστήσουν σε δημιουργικές συνταγές.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα: https://foodexpo.gr/event/mediterranean-food-stage/

Μη χάσετε την ευκαιρία να ανακαλύψετε τις F&B τάσεις του αύριο και να διευρύνετε το δίκτυό σας μέσα στην καρδιά των εξελίξεων. Σας περιμένουμε 14-16 Μαρτίου στο Metropolitan Expo,στη Μεγαλύτερη Έκθεση Τροφίμων & Ποτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, να γνωρίσετετε 50.000+ τρόφιμα και ποτά και να εξερευνήσετε αμέτρητες εμπορικές ευκαιρίες.

Βγάλτε το εισιτήριό σας εδώ: https://foodexpo.gr/agora-eisitiriou/. Αποκλειστικά για επαγγελματίες.

Ημέρες & Ώρες λειτουργίας

Σάββατο 14 Μαρτίου, 10:00-18:00

Κυριακή 15 Μαρτίου, 10:00-18:00

Δευτέρα 16 Μαρτίου, 10:00-18:00

Athens Metropolitan Expo, Σπάτα Αττικής



https://foodexpo.gr/

Facebook: Food Expo - Greece

Instagram: foodexpogreece

LinkedIn: FOOD EXPO Greece

YouTube: Food Expo Greece