Επικό σκηνικό στην Κόρινθο: Πολίτης με νταλκά μπήκε στο δημοτικό συμβούλιο και... τραγουδούσε Καζαντζίδη! (vid)

Έκπληκτοι έμειναν οι παρευρισκόμενοι στο δημοτικό συμβούλιο Κορίνθου, όταν πολίτης μπήκε στην αίθουσα και άρχισε να τραγουδά.

Έχουμε δει κατά καιρούς διάφορα τραγελαφικά να συμβαίνουν στα επιμέρους δημοτικά συμβούλια ανά τη χώρα, ωστόσο αυτό που έλαβε χώρα πριν από μερικές ημέρες στην Κόρινθο, ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.

Συγκεκριμένα, σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορίνθου, πολίτης με νταλκά κατάφερε να μπει στην αίθουσα, όχι για να καταθέσει κάποια γνώμη ή ένσταση, αλλά για να τραγουδήσει... Στέλιο Καζαντζίδη!

Το τραγούδι που... κατατέθηκε στα πρακτικά

Δεν ξέρουμε αν κρύβεται κάποια σημειολογία ή κάποιο υπονοούμενο πίσω από την επιλογή του τραγουδιού, καθώς όπως μπορείτε να ακούσετε και στο βίντεο που ακολουθεί, επέλεξε το «Υπάρχουν καλά παιδιά»,

Η πρωτότυπη παρέμβαση προκάλεσε -όπως ήταν φυσιολογικό- αμηχανία αλλά και γέλια στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κορίνθου, ωστόσο ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, επιχειρώντας να ανταποκριθεί στο θεσμικό του ρόλο, ζήτησε από τον άνδρα να αποχωρήσει από την αίθουσα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η συνεδρίαση διεκόπη για 5 λεπτά, χωρίς πάντως να γνωρίζουμε αν ο Κορίνθιος τροβαδούρος κατάφερε να ολοκληρώσει το κομμάτι του στους διαδρόμους του δημαρχιακού μεγάρου.