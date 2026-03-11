Τα drones Shahed, που έχουν χρησιμοποιηθεί και στον πόλεμο της Ουκρανίας, επιστρέφουν στο προσκήνιο της σύγκρουσης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ μπορεί να δηλώνουν ότι έχουν καταστρέψει μεγάλο μέρος του ιρανικού στρατιωτικού οπλοστασίου, όμως η πραγματικότητα στο πεδίο φαίνεται πιο σύνθετη. Παρά τις επιθέσεις και τις απώλειες υλικού, η Τεχεράνη εξακολουθεί να διαθέτει ένα «όπλο» που αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολο να αντιμετωπιστεί.

Πρόκειται για τα drones Shahed, μη επανδρωμένα αεροσκάφη χαμηλού κόστους που μπορούν να εξαπολύονται μαζικά και να προκαλούν σημαντικές ζημιές. Η αποτελεσματικότητά τους δεν οφείλεται τόσο στην τεχνολογική τους υπεροχή, όσο στο γεγονός ότι είναι εξαιρετικά φθηνά και εύκολα στην παραγωγή.

Οι συγκεκριμένοι τύποι drones έχουν γίνει γνωστοί τα τελευταία χρόνια και από τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς το Ιράν είχε προμηθεύσει τη Ρωσία με μεγάλες ποσότητες. Εκεί αποδείχθηκε ότι μπορούν να αποτελέσουν σοβαρό πονοκέφαλο για τα αντιαεροπορικά συστήματα.

Γιατί τα drones Shahed είναι τόσο δύσκολο να αντιμετωπιστούν

Το μεγάλο πρόβλημα για τους στρατούς που προσπαθούν να τα αναχαιτίσουν είναι το κόστος. Για να καταρριφθεί ένα drone, συχνά χρησιμοποιούνται ακριβοί πύραυλοι αναχαίτισης που κοστίζουν πολλαπλάσια από το ίδιο το μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Με άλλα λόγια, οι αντίπαλες δυνάμεις αναγκάζονται να ξοδεύουν πολύ περισσότερα χρήματα για να καταστρέψουν ένα όπλο που κατασκευάζεται με πολύ μικρότερο κόστος. Αυτό δημιουργεί ένα οικονομικό και στρατηγικό αδιέξοδο, ειδικά όταν τα drones εκτοξεύονται σε μεγάλους αριθμούς.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι αυτή η τακτική έχει αρχίσει να επηρεάζει τον τρόπο που διεξάγονται οι σύγχρονες συγκρούσεις, καθώς τα φθηνά μη επανδρωμένα συστήματα μπορούν να προκαλέσουν δυσανάλογη πίεση ακόμη και σε πολύ ισχυρούς στρατούς.

Η εμπειρία από τον πόλεμο στην Ουκρανία

Το ίδιο φαινόμενο είχε παρατηρηθεί και στον πόλεμο της Ουκρανίας. Οι ουκρανικές δυνάμεις αντιμετώπισαν μεγάλες δυσκολίες να αναχαιτίσουν τα κύματα drones που χρησιμοποιούσαν οι ρωσικές δυνάμεις.

Αν και πολλά από αυτά καταρρίπτονταν, το κόστος των αναχαιτίσεων ήταν ιδιαίτερα υψηλό, ενώ η συνεχής εκτόξευση νέων drones δημιουργούσε διαρκή πίεση στα αντιαεροπορικά συστήματα.

Η κατάσταση αυτή φαίνεται να επαναλαμβάνεται και στη Μέση Ανατολή, όπου παρά τα πλήγματα που έχουν δεχθεί οι ιρανικές στρατιωτικές υποδομές, τα drones Shahed εξακολουθούν να αποτελούν ένα από τα πιο αποτελεσματικά όπλα στο οπλοστάσιο της Τεχεράνης.

Για πολλούς αναλυτές, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη χαμηλού κόστους ίσως αποτελούν μια από τις πιο χαρακτηριστικές εξελίξεις στον σύγχρονο πόλεμο, δείχνοντας ότι μερικές φορές η απλότητα και η μαζική παραγωγή μπορούν να αποδειχθούν εξίσου ισχυρές με την πιο προηγμένη τεχνολογία.

