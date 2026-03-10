Ένας αιώνας φωνής και παρουσίας: Ο Ελληνικός Κήρυκας συμπληρώνει 100 χρόνια

Στα τέλη Μαΐου 2026, ο Ελληνικός Κήρυκας συμπληρώνει έναν αιώνα αδιάλειπτης κυκλοφορίας και αποτελεί πλέον τη μακροβιότερη ελληνική εφημερίδα στην Αυστραλία και μία από τις παλαιότερες εκδόσεις μεταναστευτικών κοινοτήτων που συνεχίζουν μέχρι σήμερα τη λειτουργία τους στη χώρα.

Στα τέλη Μαΐου 2026, ο Ελληνικός Κήρυκας θα φθάσει σε έναν σπάνιο εκδοτικό σταθμό. Έναν αιώνα αδιάλειπτης κυκλοφορίας. Με τη συμπλήρωση εκατό ετών ζωής, αποτελεί πλέον τη μακροβιότερη ελληνική εφημερίδα στην Αυστραλία και μία από τις παλαιότερες εκδόσεις μεταναστευτικών κοινοτήτων που συνεχίζουν μέχρι σήμερα τη λειτουργία τους στη χώρα.

Ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1926. Ο Ελληνικός Κήρυκας εμφανίστηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η Αυστραλία επιχειρούσε να ορίσει την ταυτότητα της ως ένα νεαρό έθνος που διαμορφωνόταν από τη μετανάστευση, αλλά ταυτόχρονα παρέμενε δεσμευμένο από πολιτικές φυλετικού αποκλεισμού.

Για τους μετανάστες της Νότιας Ευρώπης που έφθαναν στη χώρα μετά τη Βασιλική Επιτροπή Ferry του 1925, η δημόσια έκφραση και η εκπροσώπηση ήταν εξαιρετικά περιορισμένες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ίδρυση μιας ελληνόγλωσσης εφημερίδας συνιστούσε μια πράξη κοινωνικής και πολιτικής σημασίας.

Ο πρώτος διαχειριστής και εκδότης της εφημερίδας, Γεώργιος Μαρσέλος, μαζί με τον πρώτο αρχισυντάκτη Τζον Στίλσον, έθεσαν τις βάσεις για αυτό που επρόκειτο να εξελιχθεί σε έναν θεσμό εθνικής εμβέλειας.

Η εφημερίδα ως φωνή και σημείο αναφοράς της παροικίας

Από τα πρώτα της κιόλας φύλλα, η εφημερίδα λειτούργησε ταυτόχρονα ως σημείο αναφοράς και δημόσιο βήμα για την ελληνική παροικία. Δημοσίευε αφίξεις πλοίων, αγγελίες εργασίας, γεννήσεις και θανάτους, ενώ παράλληλα κατέγραφε τις πολιτικές εξελίξεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αυστραλία. Μέσα από τις σελίδες της ενθάρρυνε τους μετανάστες να γνωρίσουν τους θεσμούς της νέας τους πατρίδας και να συμμετάσχουν ενεργά στη δημόσια ζωή.

Για πολλούς νεοφερμένους, οι οποίοι συχνά διέθεταν περιορισμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας, αποτέλεσε έναν πολύτιμο οδηγό για την κατανόηση της αυστραλιανής κοινωνίας και των δημοκρατικών της διαδικασιών, αλλά και ένα μέσο διεκδίκησης της θέσης τους μέσα σε αυτήν.

Ένα ζωντανό αρχείο της ιστορίας

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, οι σελίδες της εφημερίδας μετατράπηκαν σε ζωντανό αρχείο της ιστορίας. Κατέγραψαν τις συνέπειες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και συνέβαλαν στη διατήρηση της μνήμης της Μάχης της Κρήτης στον αυστραλιανό δημόσιο λόγο.

Ανέδειξαν την εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973 και την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Κατέγραψαν επίσης το τραύμα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 1974 και τη συσπείρωση των Ελληνοαυστραλών και των Κυπρίων της Αυστραλίας που διεκδικούσαν δικαιοσύνη, μια διεκδίκηση που συνεχίζεται μέχρι σήμερα μέσα από την αρθρογραφία, τις δράσεις της παροικίας και τον δημόσιο διάλογο.

Θεσμική εξέλιξη και διεύρυνση της παρουσίας

Θεσμικά, η εφημερίδα εξελίχθηκε παράλληλα με την ίδια την παροικία που υπηρετούσε. Το 1972, υπό την ηγεσία του Θεόδωρου Σκάλκου, μετατράπηκε σε πλήρως καθημερινή εθνική έκδοση.

Το 1992 πρωτοστάτησε δημιουργώντας τον πρώτο 24ωρο δορυφορικό ραδιοφωνικό σταθμό στην ελληνική γλώσσα που ενδυνάμωσε τους δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας. Το 2000 αναγνωρίστηκε επίσημα από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωστή Στεφανόπουλο ως η κορυφαία ελληνόγλωσση εφημερίδα της παγκόσμιας διασποράς.

Από την ελληνόγλωσση εφημερίδα σε δίγλωσση πλατφόρμα

Στον έναν αιώνα της πορείας του, ο Ελληνικός Κήρυκας εξελίχθηκε σε μια δίγλωσση εθνική πλατφόρμα ενημέρωσης, εκδίδοντας περιεχόμενο τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά. Παραμένει η μοναδική καθημερινή ελληνόγλωσση εφημερίδα που εκδίδεται εκτός Ελλάδας και Κύπρου, ενώ ταυτόχρονα απευθύνεται και στη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη γενιά Ελληνοαυστραλών μέσω της αγγλικής γλώσσας, αποτυπώνοντας τη διαρκώς εξελισσόμενη φωνή της ίδιας της διασποράς.

Πέρα από τη διεθνή επικαιρότητα, η εφημερίδα κατέγραψε τη διαδρομή της παροικίας από τα χρόνια της μεταναστευτικής εργασίας έως την ανάδειξη Ελληνοαυστραλών σε θέσεις δημόσιας ευθύνης. Μέσα από τις σελίδες της παρακολούθησε την παρουσία τους σε δημοτικά συμβούλια, κοινοβούλια πολιτειών, στη Δικαιοσύνη, στην ακαδημαϊκή κοινότητα, στον αθλητισμό και στον επιχειρηματικό κόσμο. Με τον τρόπο αυτό συνέβαλε στη διαμόρφωση της ευρύτερης πολυπολιτισμικής αφήγησης της Αυστραλίας, αναδεικνύοντας τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι μεταναστευτικές κοινότητες στη δημόσια ζωή της χώρας.

Τα τελευταία χρόνια, ο Ελληνικός Κήρυκας συνεχίζει την παρεμβατική του παρουσία μέσα από πρωτοβουλίες εθνικής εμβέλειας, όπως τα βραβεία: Greek Herald Woman of the Year, το πρώτο πρόγραμμα στην Αυστραλία αφιερωμένο στην αναγνώριση Ελληνοαυστραλών γυναικών για την ηγετική τους δράση και την προσφορά τους στην παροικία.

Το 2025 η εφημερίδα τιμήθηκε με το βραβείο Multicultural Publication of the Year, (Καλύτερο Πολυπολιτισμικό Έντυπο της Χρονιάς) αναγνώριση της δημοσιογραφικής της ποιότητας, της δημόσιας παρέμβασης της και της συμβολής της στην κοινωνική συνοχή. Η διάκριση αυτή επιβεβαίωσε ότι ο Ελληνικός Κήρυκας δεν αποτελεί απλώς μια εφημερίδα της παροικίας, αλλά έναν αξιόπιστο και αναγνωρισμένο φορέα ενημέρωσης στο ευρύτερο αυστραλιανό ειδησεογραφικό περιβάλλον.

Σήμερα, από τα πιεστήρια της παλαιάς στοιχειοθεσίας έως τη σύγχρονη ψηφιακή ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο, ο Ελληνικός Κήρυκας έχει εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο οργανισμό ενημέρωσης με διεθνές κοινό.

Παράλληλα διατηρεί ένα αρχείο που ξεπερνά τις 500.000 σελίδες, ένα από τα πληρέστερα και μακροβιότερα γραπτά τεκμήρια της ζωής της ελληνικής διασποράς παγκοσμίως.

Η εκατονταετηρίδα και το μήνυμα για το μέλλον

Η εκατονταετηρίδα της εφημερίδας θα τιμηθεί επισήμως στα τέλη Μαΐου 2026 στο Κοινοβούλιο της Νέας Νότιας Ουαλίας, σε μια συμβολική αναγνώριση του διαχρονικού της ρόλου στην ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής, του δημόσιου διαλόγου και της πολυπολιτισμικής παρουσίας στην Αυστραλία.

Η εκδότρια και διευθύνουσα σύμβουλος Δήμητρα Σκάλκος σημείωσε ότι η συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής σηματοδοτεί κάτι πολύ περισσότερο από τη διάρκεια στον χρόνο: «Εδώ και έναν αιώνα, ο Ελληνικός Κήρυκας υπάρχει γιατί οι κοινότητες χρειάζονται να βλέπουν την παρουσία και την ιστορία τους να αποτυπώνονται στον δημόσιο λόγο», ανέφερε.

«Ξεκινήσαμε ως μια ελληνόγλωσση εφημερίδα που βοηθούσε τους μετανάστες να προσανατολιστούν σε μια νέα χώρα. Σήμερα απευθυνόμαστε σε ολόκληρη την Αυστραλία, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα για ζητήματα ταυτότητας, δικαιοσύνης, ισότητας και συμμετοχής στην κοινωνική ζωή. Ο ρόλος μας ήταν πάντοτε να καταγράφουμε την ιστορία την ώρα που γράφεται και να διασφαλίζουμε ότι οι φωνές των μεταναστών δεν θα χαθούν, δεν θα ξεχαστούν και δεν θα περιθωριοποιηθούν».

Καθώς εισέρχεται στον δεύτερο αιώνα της πορείας του, ο Ελληνικός Κήρυκας αποτελεί ζωντανή απόδειξη ότι τα μέσα ενημέρωσης της διασποράς δεν βρίσκονται στο περιθώριο της εθνικής αφήγησης αλλά στο επίκεντρο της.

