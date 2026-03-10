Δορυφορικές εικόνες δείχνουν μια αλλαγή στο Μαρόκο που δεν έχει παρατηρηθεί εδώ και μια δεκαετία

Το Μαρόκο παρουσιάζει πλέον μια διαφορετική εικόνα από αυτή που μας είχε συνηθίσει.

Το διαστημικό σκάφος Copernicus Sentinel-3, της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας, συνεχίζει να προσφέρει εντυπωσιακές εικόνες των αλλαγών που έχουν εμφανιστεί στους πρώτους μήνες του έτους. Όχι μόνο λόγω της βροχής, αλλά επειδή έχει αλλάξει και το προφίλ του περιβάλλοντός μας. Συγκεκριμένα, στο Μαρόκο συμβαίνει κάτι που δεν είχε παρατηρηθεί για πάνω από μια δεκαετία.

Στον Κόλπο της Κάδιθ παρατηρούνταν νερά γεμάτα ιζήματα από τα ποτάμια λόγω των βροχοπτώσεων των τελευταίων εβδομάδων, με τις υδρολογικές λεκάνες να έχουν υπερχειλίσει και τις καλλιέργειες να είναι πλημμυρισμένες.

In Feb 2025, NE Morocco 🇲🇦 was affected by severe drought, with sparse vegetation visible across the landscape.



🌱 1 year later, the same region appears markedly different in #CopernicusEU satellite imagery following intense 🌧️



🔗 https://t.co/FcEozqRfGD#ImageOfTheDay pic.twitter.com/G161FORiVY — Copernicus EU (@CopernicusEU) February 23, 2026

Η αλλαγή στο Μαρόκο

Τώρα το Μαρόκο παρουσιάζει μια μοναδική εικόνα, αφού πλέον είναι πράσινο. Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων μηνών έφτασαν τα 360 χιλιοστά στις αρχές του προηγούμενου μήνα, ένα νούμερο 54% υψηλότερο από τον μέσο όρο των τελευταίων 30 ετών και 215% υψηλότερο από το 2025. Μία από τις συνέπειες είναι η αντίδραση της φύσης και περισσότερο από ποτέ αναγκαία μετά από επτά χρόνια ξηρασίας.

Μετά από δύο μήνες έντονων βροχοπτώσεων, το έδαφος μετατράπηκε σε μια έκταση με πράσινη βλάστηση, καθαρά ορατή από το διάστημα. Τώρα είναι ορατή εκτεταμένη βλάστηση.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας, υπήρξε αύξηση 155% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2025 όσον αφορά τους υδάτινους πόρους. Οι βροχές επέτρεψαν επίσης να γεμίσουν οι φράγματα, φτάνοντας πάνω από το 70% της συνολικής τους χωρητικότητας, ποσοστά που η βορειοαφρικανική χώρα δεν είχε καταγράψει από το 2018.

