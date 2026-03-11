Το χειρότερο σενάριο: Ενεργειακά Lockdown στην Ευρώπη λόγω Ιράν - Πώς αλλάζει η καθημερινότητά μας

Το ακραίο σενάριο για την ευρωπαϊκή οικονομία σε περίπτωση μεγάλης και παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης.

Με τον πόλεμο στο Ιράν να μην έχει - παρά τις περί αντιθέτου διαβεβαιώσεις - να μην έχει ορατό σημείο λήξης, και την Γηραιά Ήπειρο να έρχεται αντιμέτωπη με τις ενεργειακές πολιτικές του παρελθόντος, επί τάπητος μπαίνουν ήδη τα «worst case scenarios», δηλαδή οι χειρότερες πιθανές εξελίξεις και οι πιθανές λύσεις. Και αυτή την στιγμή το χειρότερο από όλα τα σενάρια, όσον αφορά στο ενεργειακό είναι η συνέχιση του πολέμου στο Ιράν και η περαιτέρω καταστροφή πετρελαιοπαραγωγικών πηγών μαζί με μια ταυτόχρονη διακοπή της ροής ενέργειας από την Ρωσία.

Όπως τονίζει ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης, οι συνέπειες μιας τέτοιας παγκόσμιας κρίσης θα ήταν τόσο βαθιές, που η αναταραχή μετά την πανδημία θα φάνταζε, εκ των υστέρων, μια μάλλον περιορισμένη δοκιμασία.

