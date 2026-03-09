Με ηλεκτρονικό εγκέφαλο από τα 60: Η εμπειρία του 5 χρόνια μετά

Ο Ρόντνεϊ Γκόρχαμ, 65 ετών, χρησιμοποιεί το εμφύτευμα Stentrode για να χειρίζεται iPad, φώτα και ρομποτικά εργαλεία χωρίς να κινεί το σώμα του.

Ο Ρόντνεϊ Γκόρχαμ, ένας 65χρονος Αυστραλός με ALS (Νόσος του κινητικού νευρώνα), ζει εδώ και πέντε χρόνια με το εγκεφαλικό εμφύτευμα Stentrode, μια λειτουργία εγκεφάλου-υπολογιστή που επιτρέπει τη σύνδεση του μυαλού με οθόνες και έξυπνες συσκευές χωρίς να έχει προηγηθεί χειρουργική επέμβαση στο κρανίο. Κάθε εντολή, από το άναμμα των φώτων μέχρι την πλοήγηση στο iPad, μεταφράζεται μέσω της σκέψης του, επαναπροσδιορίζοντας την καθημερινότητά του.

Πώς λειτουργεί το Stentrode

Η συσκευή εισάγεται μέσω της σφαγίτιδας φλέβας (αγγεία στον τράχηλο που μεταφέρουν αποξυγονωμένο αίμα από το κεφάλι, το πρόσωπο και τον εγκέφαλο πίσω στην καρδιά, μέσω της άνω κοίλης φλέβας) και εγκαθίσταται κοντά στον κινητικό φλοιό. Ανιχνεύει τη νευρική δραστηριότητα μέσω του αγγειακού τοιχώματος, αποφεύγοντας ανοικτές χειρουργικές επεμβάσεις και μειώνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης. Οι εντολές που σκέφτεται ο Ρόντνεϊ μετατρέπονται σε δράση σε iPad, έξυπνα φώτα, ρομποτικές συσκευές και οικιακές αυτοματοποιήσεις.

Πέντε χρόνια προόδου

Η αρχική χρήση απαιτούσε έντονη συγκέντρωση, αλλά με την υποστήριξη του Switch Control της Apple και των μηχανικών της Synchron, η ακρίβεια βελτιώθηκε. Ο Ρόντνεϊ χειρίζεται πλέον ρομποτικό βραχίονα, διαχειρίζεται καθημερινές συσκευές και επικοινωνεί με αγαπημένα πρόσωπα, διατηρώντας την αυτονομία του παρά την εξέλιξη της ALS.

Η εμπειρία του Ρόντνεϊ συνδυάζει ανθεκτικότητα, τεχνολογία και καθημερινή αξιοπρέπεια. Μαζί με τη σύζυγό του Κάρολαϊν, συμμετέχει στον σχεδιασμό και τη βελτίωση της συσκευής, επηρεάζοντας το μέλλον της νευροτεχνολογίας για άτομα με κινητικές αναπηρίες. Η ιστορία του δείχνει πώς η αποφασιστικότητα και τα προσεκτικά εργαλεία μπορούν να επεκτείνουν τις δυνατότητες ενός σώματος που η ασθένεια περιορίζει.

