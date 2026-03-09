Η ανατρεπτική λειτουργία που έρχεται στο Starship Troopers: Ultimate Bug War

Για πρώτη φορά, οι λάτρεις του Starship Troopers θα μπορούν να ζήσουν το Bug War από τη σκοπιά του εχθρού!

Το Starship Troopers: Ultimate Bug War κυκλοφορεί στο PlayStation 5 στις 16 Μαρτίου - με την επίσημη έγκριση του FedDev - και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον λόγω της παγκόσμιας πρώτης που επιφυλάσσουν οι δημιουργοί του στον νέο τίτλο της σειράς.

Για πρώτη φορά, το Starship Troopers: Ultimate Bug War θα επιτρέψει στους παίκτες να γίνουν μέρος της ορδής των εντόμων! Κοινώς, να παίξουν ως ο εχθρός, ζώντας την εμπειρία της μάχης ως Αραχνοειδή, μία καινοτομία που έχει ενθουσιάσει την gaming κοινότητα και που ευελπιστεί να δώσει στους troopers την ευκαιρία να μελετήσουν και να κατανοήσουν ακόμα καλύτερα τον εχθρό στις αστραπιαίες μάχες.

Οι λόγοι πίσω από την εισαγωγή του Bug Mode

Για να πολεμήσεις τα Έντομα, πρέπει να τα κατανοήσεις. Οι δημιουργοί του νέου παιχνιδιού εργάστηκαν σκληρά και επίπονα μαζί με τους καλύτερους ομοσπονδιακούς επιστήμονες, αφιερώνοντας αμέτρητες ώρες αναλύοντας δεδομένα των Εντόμων για να γίνει πραγματικά κατανοητός ο εχθρός.

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής εμπειρίας που έχει εγκριθεί από την FedDev, στο Starship Troopers: Ultimate Bug War προσφέρεται μία ανεπανάληπτη ευκαιρία: να γνωρίσουν πραγματικά οι Troopers πώς αισθάνονται τα Bugs στο πεδίο της μάχης.

Χάρη σε έναν πρωτοποριακό προσομοιωτή Bug, δίνεται στους Στρατιώτες μια μοναδική εικόνα για το μυαλό των Εντόμων καθώς καρφώνουν τα νύχια τους στο στράτευμα. Spoiler alert: το λατρεύουν!

Ετοιμαστείτε για μοναδικές εμπειρίες εκτέλεσης ως Assasin Bug, από την ανατίναξη κτιρίων σε κομμάτια μέχρι την ικανότητα επίθεσης με ψεκασμό φλόγας Tanker.

Πότε έρχεται το Bug Mode;

Το Bug Mode θα είναι διαθέσιμο για όλους τους Troopers που θα αποκτήσουν το Starship Troopers: Ultimate Bug War στις 16 Μαρτίου. Μία εμπειρία που υπόσχεται ζουμερά ηχητικά εφέ και πιο ζωντανές καταστροφές κτιρίων από ποτέ, αλλά και το μοναδικό feeling του πώς είναι να διοικείς τον δικό σου Bug Army εναντίον του Mobile Infantry.

Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στο Bug Mode;

Το Bug Mode περιλαμβάνεται από την κυκλοφορία Starship Troopers: Ultimate Bug War Landing στο PlayStation 5. Ωστόσο, η λειτουργία θα ξεκλειδωθεί μετά την ολοκλήρωση των πρώτων δύο αποστολών σας, με τέσσερις εκτεταμένες περιοχές για να παίξετε - καθώς και το σεμινάριό για τη Λειτουργία Bug. Το Bug Mode, που έχει εγκριθεί από την FedDev, έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε το Bug και να το νικήσετε.