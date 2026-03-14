Το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο στον κόσμο βρίσκεται στη Νότια Κορέα: Έχει 700 καταστήματα σε 16 ορόφους (vid)

Το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο στον κόσμο βρίσκεται στη Νότια Κορέα και διαθέτει σχεδόν 700 καταστήματα σε 16 ορόφους.

Με συνολική επιφάνεια 293.900 τ.μ., το Shinsegae Centum City της Νότιας Κορέας αναγνωρίζεται επίσημα ως το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο στον κόσμο.

Το 2009, το Shinsegae Centum City του Μπουσάν εκθρόνισε το Macy's ως το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο παγκοσμίως και διατηρεί αυτόν τον τίτλο έκτοτε. Φυσικά, η υπέρβαση του μεγέθους των 16 ορόφων θα απαιτούσε ένα τεράστιο εγχείρημα, τόσο σε επίπεδο εφοδιαστικής όσο και οικονομικά, και από όσο γνωρίζουμε, δεν υπάρχει απειλή να συμβεί κάτι τέτοιο σύντομα.

Τι περιλαμβάνει το συγκρότημα

Εκτός από τα σχεδόν 700 μεμονωμένα καταστήματα, το γιγαντιαίο εμπορικό συγκρότημα στεγάζει επίσης γκαλερί τέχνης, παγοδρόμιο, το δικό του γήπεδο γκολφ με πεδίο εξάσκησης 60 θέσεων, πολλαπλούς κινηματογράφους, ένα παραδοσιακό κορεατικό «jjimjilbang» (λουτρό διαχωρισμένο ανά φύλο), έναν πύργο γραφείων και ένα δημόσιο πάρκο με ιδιαίτερο θέμα δεινοσαύρων και πειρατών.

Είναι τόσο μεγάλο που χρειάζεσαι κυριολεκτικά αρκετές ημέρες μόνο και μόνο για να τα δεις όλα.

Είναι ενδιαφέρον ότι το Shinsegae Centum City είναι το μοναδικό κατάστημα στη Νότια Κορέα που πέτυχε συναλλαγές ύψους 2 τρισεκατομμυρίων γουόν (1,38 δισεκατομμύρια δολάρια) επί δύο συνεχόμενα έτη.