Ισπανική αλυσίδα εστιατορίων αναγκάστηκε να αλλάξει το όνομά της λόγω αναφοράς στη Μαφία

Ισπανική αλυσίδα εστιατορίων έμπλεξε με την ονομασία της, πήγε στα δικαστήρια με την Ιταλία και - απ' ότι φαίνεται - δεν θα ξεμπλέξει εύκολα.

Η ισπανική αλυσίδα εστιατορίων «La Mafia Se Sienta A La Mesa» (Η Μαφία κάθεται στο τραπέζι) υποχρεώνεται να αλλάξει την ονομασία της, καθώς κρίθηκε ότι προωθεί το ιταλικό οργανωμένο έγκλημα.

Οι ιδιοκτήτες της αλυσίδας, όταν επέλεγαν το όνομα, πιθανόν πόνταραν στον αντίκτυπο που θα είχε η αναφορά σε μια από τις πιο διαβόητες εγκληματικές οργανώσεις του κόσμου, όμως δεν υπολόγισαν την αντίδραση μιας ολόκληρης χώρας.

Σε δικαστική διαμάχη με την Ιταλία

Το 2018, το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ είχε κρίνει το όνομα άκυρο, μετά από καταγγελία της Ιταλίας, υποστηρίζοντας ότι μετέδιδε μια «παγκοσμίως θετική εικόνα» για τη μαφία. Πριν από λίγο καιρό, το Ισπανικό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων δικαίωσε επίσης την Ιταλία, διατάσσοντας την αλυσίδα είτε να ασκήσει έφεση είτε να προχωρήσει σε μετονομασία.

Στην υπεράσπισή της, η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι το όνομα προήλθε από ένα βιβλίο συνταγών και όχι από την εγκληματική οργάνωση. Υποστήριξε επίσης ότι η λέξη «μαφία» έχει γίνει πλέον πολιτιστικό φαινόμενο που δεν συνδέεται αποκλειστικά με το έγκλημα, φέρνοντας ως παράδειγμα χιλιάδες άλλες επιχειρήσεις και μουσικά συγκροτήματα που χρησιμοποιούν τον ίδιο όρο.

Η απόφαση των αρχών: «Ενάντια στη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη»

Οι ισπανικές αρχές απέρριψαν τους ισχυρισμούς της αλυσίδας, τονίζοντας στο σκεπτικό της απόφασης: «Το επίμαχο όνομα έρχεται σε αντίθεση τόσο με τη δημόσια τάξη όσο και με τα χρηστά ήθη. Αναπαράγει άμεσα το όνομα μιας πραγματικής εγκληματικής οργάνωσης, της οποίας η δράση δεν είναι ένα απομακρυσμένο ή λογοτεχνικό φαινόμενο, αλλά μια επίμονη πραγματικότητα».

Όπως σημείωσε η Ιταλία στην προσφυγή της, τα εγκλήματα της οργάνωσης, λαθρεμπόριο όπλων και ναρκωτικών, ξέπλυμα χρήματος, διαφθορά και δολοφονίες, παραμένουν μια σκοτεινή πραγματικότητα που δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως «brand» για εμπορικούς σκοπούς.

Ποιο θα είναι το μέλλον της αλυσίδας

Η εταιρεία χαρακτήρισε την απόφαση «πρωτοφανή για τα δεδομένα της Ισπανίας» και δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο έφεσης. Εκπρόσωπος της αλυσίδας ανέφερε ότι προσπάθησαν να συζητήσουν το θέμα με την ιταλική πλευρά, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Η «La Mafia Se Sienta A La Mesa» διαθέτει σήμερα σχεδόν 100 καταστήματα και απασχολεί περίπου 2.500 εργαζόμενους, οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα από την αναγκαστική αλλαγή της εταιρικής ταυτότητας.